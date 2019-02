Talk in der Rekumer Kirche

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Martin Mader bei der Suppkultur

FR

Rekum. Beim sechsten Suppkultur-Talk in Rekum drehte sich alles rund um das Buch. Talkgast Martin Mader, Inhaber der Buchhandlung Otto & Sohn in Bremen-Vegesack, auch bekannt als Schauspieler des Statt-Theaters und als Autor, sorgte mit seinen launigen Antworten für viele Lacher in der Rekumer Kirche.