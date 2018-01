Martin Schulz ist dieser Tage überall, so scheint es. Wernigerode, Dortmund, Düsseldorf, am Mittwoch Bayern. Der SPD-Chef wirbt für das Ja zur Großen Koalition. Ihm bleiben nur noch fünf Tage, um die Delegierten davon zu überzeugen, auf dem SPD-Sonderparteitag am Sonntag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU und CSU zu stimmen. Auch auf Facebook bat er am Dienstag um Unterstützung. Knapp 22 Minuten lang stellte er sich den Fragen der Nutzer.

Aus vielen von ihnen sprachen vor allem Frust, Enttäuschung und Wut: über den plötzlichen Kurswechsel des Parteichefs, über den „Verrat an uns Wählern“, wie ein Nutzer formulierte. Viele forderten Schulz auf, seiner ursprünglichen Linie treu zu bleiben und der Großen Koalition eine Abfuhr zu erteilen. „Was ist heute anders als am Wahlabend?“, fragte ein Nutzer. Ein anderer wollte wissen, wieso Schulz sich erneut für Schwarz-Rot ausspreche, "obwohl das Volk ganz deutlich diese Koalition abgewählt hat?" Schulz verteidigte sich entschieden: Ohne die SPD sei Deutschland schlichtweg „nicht regierbar“. Nachdem die Jamaika-Sondierungen „an die Wand gefahren“ worden seien, sei das Wichtigste, schnell zu einer Regierung zu kommen.

"Warum sollten wir es nicht tun, wenn wir das Leben der Menschen konkret verändern können?", fragte Schulz. Besser und gerechter wolle er das Land machen. Dass das gelingen könne, zeige das Sondierungspapier, das er als großen Erfolg verbuche. Außerdem sei es wichtig, "den Rechtsruck zu konterkarieren", der derzeit durch Europa gehe. Er sehe die SPD an der Spitze einer proeuropäischen Bewegung. Seinen Live-Auftritt schloss er mit einem Versprechen: Er hoffe auf den Rückhalt und das Vertrauen seiner Partei für den Sonderparteitag am Sonntag – "es lohnt sich". (frk)