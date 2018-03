Michael Haarde inmitten einiger der Produkte, mit denen er in seinem ­Unternehmen arbeitet. (Daniela Schilling, Daniela Schillingq)

Ob Dach- und Bauklempner-

arbeiten, Dachfenster, Solar oder alles rund um Schornstein und Balkon: Die Bedachungsgesellschaft Haarde GmbH & Co. KG ist der richtige Ansprechpartner für alle Fragen in Sachen Dach. Seit 1945 kümmert sich das

Unternehmen um die Dächer von privaten sowie öffentlichen Gebäuden und konnte sich so über die Jahrzehnte einen erstklassigen Ruf erarbeiten.

Gegründet wurde der Handwerksbetrieb von Wilhelm

Haarde, der zunächst allein, später unterstützt von wenigen Mitarbeitern in Ihlpohl und Umgebung tätig war. Das für die

Arbeiten benötigte Material wurde mit einem Handwagen transportiert. Als Basis fungierte der Fuhrenkamp, früher Grenzstraße. Irgendwann wurde der Platz knapp, sodass 1984 auf ­einem 9000 Quadratmeter großen Grundstück im neu erschlossenen Gewerbegebiet Ihlpohl

gebaut wurde. Ein Jahr später erfolgte der Umzug. Seither ­befindet sich die Firmenzentrale in der Max-Planck-Straße 19.

Von dort aus machen sich ­Inhaber Michael Haarde und

seine 15 Mitarbeiter auf zu Baustellen in Niedersachsen und Bremen. Zu den aktuellen

Projekten gehören zahlreiche private Aufträge, aber auch Großprojekte wie das Neubaugebiet Lilienthal und der Niedersachsenring in Schwanewede, welche von der von Rahden Wohnbau und Immobilien GmbH & Co. KG realisiert werden. Dazu gehört auch der Hammeblick, für den der Dach­deckerbetrieb die Arbeiten im letzten Jahr abschloss. Dort wurden unter anderem 700 Quadratmeter Carportanlagen mit ­einem Gründach versehen.

Neben der Bedachung neuer Gebäude kümmern sich Michael Haarde und sein Team auch um solche Bauwerke, die schon länger und zum Teil im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Dazu gehört das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck, das die Experten 2017 mit einem neuen Schieferdach versahen. Ebenfalls vor einigen Jahren neu eingedeckt wurde die Worpsweder „Käse-

glocke“. „Das Haus wurde 1926 gebaut und steht unter Denkmalschutz“, erklärt Michael Haarde. „Das benötigte ­Deckungsmaterial, spezielle ­Betumenschindeln, wurde extra aus Kanada beschafft und von uns dann fachmännisch verbaut“, so der Dachdeckermeister weiter. Wie beim Amtsgericht und vielen weiteren historischen Gebäuden auch diente Schiefer als Werkstoff. Die Verarbeitung dessen gehört zu den besonderen Kompetenzen des Handwerksbetriebes. Um seine Fähigkeiten auf diesem Gebiet zu vertiefen und zu verfeinern, verbrachte Michael Haarde zwei Jahre im Sauerland und arbeitete dort ausschließlich mit dem Naturmaterial.

Dieses Spezialwissen sowie ­alles andere, was man benötigt, um in dem Beruf erfolgreich zu sein, vermittelt der Dachdecker gern an den Nachwuchs. Deshalb bildet der Betrieb aus. Zwei Azubis sind es in der Regel pro Jahr, die das Handwerk erlernen. Doch seit einiger Zeit ­erkennt Michael Haarde einen Rückgang. „Es ist schwer geworden, Auszubildende zu finden, die den Erfordernissen des ­Berufs genügen und die mit ­Motivation bei der Sache sind“, erklärt er. Die Ausbildung von früher sei mit der von heute kaum mehr zu vergleichen. Durch komplexe Themen wie den Bereich der energetischen Sanierung sei der Anspruch ­gewachsen. „Wir erhalten auch weniger Bewerbungen“, spricht er ein weiteres Problem an. „Die meisten wollen nach dem Schulabschluss lieber studieren oder streben einen Job in der IT oder Ähnliches an. Dabei hat das Handwerk definitiv goldenen Boden“, ist der Fachmann überzeugt.

Laut Haarde ist Handwerk durch Maschinen nicht ersetzbar, was fähigen Fachleuten ­einen Vorteil gegenüber Berufen verschafft, die durch die ­Digitalisierung und Automatisierung wegfallen werden. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind für gut ausgebildete Fachleute also groß – für Ausgelernte ebenso wie für Azubis. Auch Dachdecker Haarde ist stets auf der Suche nach qualifizierten Gesellen und motivierten Auszubildenden.

„Schon jetzt herrscht ein Mangel an Fachkräften, und der Kampf um die wirklich guten Gesellen wird noch härter werden“, weiß der Vorsitzende des Förderkreises zugunsten des Nachwuchses der Dachdecker­innung Bremen. Der Verein hat sich der Zukunftsfähigkeit des Berufes verschrieben. Ob Weiterbildungen für Ausbilder, ­Betriebsbesichtigungen oder das Angebot der Lehrbaustellen: In enger Zusammenarbeit mit Dachdeckerinnung, Schule und Industrie werden die angehenden Dachdecker optimal ausgebildet und gefördert. Eines der zuletzt abgeschlossenen Projekte in diesem Rahmen war die ­Renovierung des Gärdespavillons im Bürgerpark. „Dort lernten die Azubis das Eindecken mit Schiefer direkt am Objekt“, ­erklärt Michael Haarde. Er war persönlich mit vor Ort, um dem Nachwuchs die Arbeit mit dem Material zu zeigen.

Fachlich sauberes Arbeiten und das Finden von maßgeschneiderten Lösungen sind für Michael Haarde in der Ausbildung wie auch im eigenen ­Betrieb die wichtigsten Anliegen. Aus diesem Grund sind sämtliche Mitarbeiter wie auch das ­Unternehmen selbst vom TÜV zertifiziert und werden von zwei Meistern angeleitet. Ständige Schulungen und Weiterbildungen sorgen dafür, dass das Team stets auf dem neusten Stand der aktuellen technischen und ­gesetzlichen Möglichkeiten sind. Und auch in Sachen Material legt die Bedachungsgesellschaft ihren Fokus auf beste Qualität.

