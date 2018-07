Via Twitter hat Alan Alda seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. (Getty / Newsmakers)

Schauspieler Alan Alda leidet unter Parkinson. Das verkündete der 82-Jährige bei Twitter. „Ich habe mich entschieden, die Menschen wissen zu lassen, dass ich Parkinson habe, um andere zu ermutigen, aktiv zu werden“, schreibt Alda. „Ich erhielt meine Diagnose vor dreieinhalb Jahren; mein Leben ist dennoch voller Freude.“ Er stehe noch immer vor der Kamera, nehme Boxunterricht und spiele Tennis, so der Schauspieler. „Wenn du eine Diagnose bekommst, mach weiter!“

Alda betont außerdem, nicht an Demenz zu leiden. „Ich bin nicht dementer, als ich es zuvor war“, scherzt er. „Wirklich, es geht mir gut.“ Sein einziges Symptom sei ein zitternder Daumen, erklärte Alda gegenüber dem Fernsehsender CBS.

Seine bekannteste Rolle: Alan Alda (auf dem Fahrersitz) in "M.A.S.H." (Keystone/Getty Images)

Alda wurde durch seine Rollen in vielen US-Serien bekannt, darunter „M.A.S.H.“ und „West Wing“. Er war außerdem in mehreren Woody-Allen-Filmen zu sehen und wurde für seine Rolle in „Aviator“ für einen Oscar nominiert.