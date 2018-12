Präsentieren das Massage-Angebot im Allwetterbad: Badbetriebsleiter Torsten Stelljes, Studio-Inhaber Uwe Schlünz, Studio-Leiter Axel Meger und Masseurin Thongphung Hägermann (v.l.).

Von einer optimalen Ergänzung spricht auch Studio-Inhaber Uwe Schlünz. Er arbeitet mit der Masseurin Thongphung Hägermann schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und weiß ihre Leistungen sehr zu schätzen. Bei der von ihr angebotenen Thai-Massage steht die ganzkörperliche Behandlung im Vordergrund, vom Fuß bis zum Kopf. Besonders guttuend ist diese Form für die Stellen, die dabei gedehnt und gestreckt werden. Arme, Beine, Rücken und Schulter werden so besonders mobilisiert, und auch innere Organe können so gelockert werden.

Thongphung Hägermann lebt seit 2010 in Osterholz-Scharmbeck. Sie hat auch bereits in der Lilienthaler Landhaus-Sauna und ebenfalls bei Jutta Sommer mitgearbeitet. Zuvor hat sie im Raum Bangkok umfassende gesundheitliche Ausbildungen absolviert. Die Massage findet auf einer Bank mit einem sehr stabilen Holzgestell statt. Die spezielle Bankbreite von 120 Zentimetern ermöglicht der Masseurin eine besonders intensive Behandlung, bei der sie mit auf die Bank klettert und kniend mehr Druck ausüben kann – wodurch eine intensivere Behandlung möglich ist.

Die umfassende Behandlung dauert eine Stunde und wird gerne regelmäßig genutzt. Auch kürzere Massagen sind möglich. Eine Abrechnung über die Krankenkasse ist allerdings nicht möglich. Die Anmeldung ist jederzeit am Empfang des Ballance unter der Telefonnummer 0 47 91 / 98 03 44 möglich.

Torsten Stelljes dankte Jutta Sommer für ihre „pionierhaften“ Leistungen und die gute Zusammenarbeit. Vor mehr als 20 Jahren hatte Jutta Sommer in einem kleinen Raum neben dem Saunabereich im damals umfassend modernisierten Allwetterbad mit einer Massageliege angefangen. Mit dem Anbau für das wachsende Gesundheitsstudio Ballance zog der Massagebereich dann dichter an das Eingangsfoyer und wuchs weiter an.