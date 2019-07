Bei Facebook und den Tochterdiensten Instagram und WhatsApp kam es am Mittwoch weltweit zu Ausfällen. (Facebook)

Bei Facebook und den Tochterdiensten Instagram und WhatsApp kam es am Mittwochabend weltweit zu massiven Störungen. Insbesondere betroffen waren laut der Webseite allestoerungen.de Nutzer aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich sowie den Benelux-Staaten. Aber auch an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südamerikas und Südeuropas meldeten viele Nutzer Probleme. Die Betroffenen beschwerten sich bei konkurrierenden sozialen Netzwerken oder machten sich über die Probleme lustig. Auf Twitter gab es unzählige Memes zum Ausfall, auch Prominente wie die Sängerin Mariah Carry meldeten sich zu Wort.

Mit dem Messenger WhatsApp konnten Nutzer zwar Chatnachrichten, aber keine Videos oder andere Dateien senden. Auf Facebook hingegen wurden meist Fotos nicht angezeigt, beim Bilderdienst Instagram meldeten zahlreiche Nutzer Probleme beim Teilen von „Stories“ sowie beim Aktualisieren des Newsfeeds. Ein Facebook-Sprecher bestätigte die Ausfälle. Erst in den frühen Morgenstunden am Donnerstag war ein „normaler Betrieb“ wiederhergestellt. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter, der von Störungen betroffen war, meldete sich wieder zurück. „Wir sind fast wieder bei 100 Prozent.“

Schon im März kam es bei den drei zum Facebook-Konzern gehörenden Diensten zu Ausfällen. Facebook ist mit über zwei Milliarden Nutzern das weltweit größte soziale Netzwerk, WhatsApp der mit Abstand meistgenutzte Messenger rund 1,5 Milliarden Menschen nutzen die App.