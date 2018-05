13 Teams traten bei der ersten Austragung des Eltern-Kind-Turniers des TC Blau-Weiss Varrel gegeneinander an.

Auch die Väter und Mütter, die eigentlich nicht im Verein Tennis spielen, glänzten mit guter Laufarbeit und sicheren Schlägen. Der eine oder die andere ist demnächst vielleicht öfter auf der Tennisanlage zu sehen.

Die 13 Teams wurden in drei Gruppen eingeteilt. Eine große Mid-Court-Gruppe kämpfte auf kleinerem Platz und mit leichterem Ball in Gruppen- und Platzierungsspielen um den Gewinn. Philipp Schneidewind und sein Vater Sösch erkämpften sich im Finale gegen Henri Gute und Vater Clemens den Sieg. Auf den dritten Platz kletterte Tom Petersen mit seiner Mutter Anika nach einem tollen Spiel gegen die Viertplatzierten Emilia Behle und Vater Kai. Auf den Plätzen folgten Bennet Langner mit Vater Volker und Simon Othersen, der jüngste Teilnehmer, mit seiner Mutter Andrea.

Die älteren Kinder und ihre Eltern spielten auf dem Großfeld in zwei Gruppen um Ruhm und Ehre. Da wurden die Väter oder Mütter schon mal von ihren Kids zurechtgewiesen, wobei der Spaß aber auch hier an erster Stelle stand. In einer sehr ausgeglichenen Gruppe setzten sich Niklas Blass mit Mutter Sonja vor Dennis Au mit Mutter Tatjana durch. Erik Witte und Mutter Michaela erkämpften sich den dritten Platz vor Franziska Doll und Pia Lemke.

In der zweiten Großfeldgruppe wurden bei drei Paarungen normale Doppel mit zwei Gewinnsätzen gespielt. Hier kämpften um Platz eins Jana Hofmann mit Mutter Annette gegen Marcel Hinrichs mit Vater René. Nach einem knappen Spiel, das im zweiten Satz durch einen Tiebreak entschieden wurde, durften sich Jana und Annette die Siegerurkunde abholen. Auf dem dritten Platz landeten Paula Buekers und Mutter Susanne.

Beim anschließenden Grillen konnten alle wieder Kraft tanken, und der Tag wurde in netter Atmosphäre beendet. Alle Teilnehmer erhielten Urkunden als kleines Andenken an die vollbrachten Leistungen. Insgesamt ein tolles neues Format auf der Tennisanlage in Varrel, welches einmal mehr hervorragend von Tennistrainerin Annette Hofmann organisiert worden war.