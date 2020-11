Matthew McConaughey: «Politik scheint mir im Moment ein kaputtes Geschäft zu sein.». Foto: Dan Himbrechts/AAP/dpa (Dan Himbrechts / dpa)

Oscarpreisträger Matthew McConaughey kann sich eine Zukunft in der Politik durchaus vorstellen.

Auf die Frage, ob er in Betracht ziehe, sich als Gouverneur von Texas oder für ein anderes politisches Amt aufstellen zu lassen, sagte der 51 Jahre alte Schauspieler: „Ich weiß es nicht. Ich meine, das läge nicht an mir. Es würde mehr von den Menschen abhängen als von mir.“

Doch aktuell scheint ihm die Politik in den USA nicht in der richtigen Verfassung für seine Kandidatur zu sein: „Politik scheint mir im Moment ein kaputtes Geschäft zu sein. Und wenn die Politik ihren Zweck neu definiert, könnte ich mich verdammt viel mehr dafür interessieren“, sagte McConaughey in der „The Hugh Hewitt Show“. McConaughey wurde in Texas geboren und wuchs dort auf.

