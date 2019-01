Ist Matthias Schweighöfer frisch verliebt? Ein Kommentar auf Instagram heizt nun die Gerüchteküche an. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Bereits in der letzten Woche machte Matthias Schweighöfer die Trennung von Ani Schromm bekannt, seiner langjährigen Freundin und Mutter seiner zwei Kinder. Auf Instagram schrieb er in einem langen Post, dass sie bereits seit über einem Jahr getrennt seien. „Leider haben wir es nicht geschafft, unsere Liebe zur erhalten“, erklärte der Schauspieler.

Zusätzlich gab Schweighöfer in dieser Mitteilung allerdings ein weiteres privates Detail bekannt: „In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau.“ Das heizte natürlich schnell die Spekulationen an, um wen es sich bei dieser Frau handeln könnte.

Sie soll die neue Liebe von Matthias Schweighöfer sein: Schauspielerin Ruby O. Fee. (Clemens Bilan/Getty Images)

Liebesgeständnis auf Instagram?

Nun scheint das Rätsel gelöst: Allem Anschein nach handelt es sich um die Schauspielerin Ruby O. Fee. Die 22-Jährige postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild, auf dem sie in Feierlaune mit Champagner und Krone zu sehen ist. Kommentiert hat sie das Bild mit den Worten „Polar ... so happy!!!“ Damit nimmt sie Bezug auf ihren neuen Film, den Actionthriller „Polar“, der seit dem 25. Januar beim Streaming-Anbieter Netflix abrufbar ist.

Unter einen Instagram-Post von Ruby O. Fee kommentiert Schweighöfer mit den Worten "Love you the most". (instagram.com / rubyofee)

Matthias Schweighöfer kommentierte den Post mit den Worten „Great Job. Best Actress. Love you the most.“ (zu Deutsch: „Großartiger Job. Beste Schauspielerin. Liebe dich am meisten.“) Ob das schon als Liebesgeständnis zu sehen ist? Die Vermutung liegt zumindest nahe.

Ruby O. Fee wurde 1996 als Tochter einer Deutschen und eines Engländers in Costa Rica geboren. Die brünette Schönheit wuchs jedoch in Brasilien auf. Erst mit zwölf Jahren zog sie mit ihrer Mutter nach Berlin, wo Ruby wenig später erste Kinder- und Jugendrollen im Kino und Fernsehen spielte. Nach denkwürdigen Auftritten in zwei "Tatort"-Krimis - unter anderem als jugendlicher Bonny-&-Clyde-Verschnitt im Kölner Fall "Kartenhaus - wurde sie 2017 als "Die Ketzerbraut" bei SAT.1 endgültig einem breiten Publikum bekannt.