Eine solche, etwa vier Meter hohe blaue Maut-Kontrollsäule steht nun auch an der B 213 im Bereich Schlutter.

Juli realisiert werden soll. Rund 600 Kontrollsäulen werden auf den Bundesstraßen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr ordnungsgemäß entrichten, teilte Toll Collect dazu mit.

Die neuen stationären Kontrolleinrichtungen ergänzen die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr auf den Bundesstraßen. Im Gegensatz zu den Autobahnen würden auf Bundesstraßen keine Kontrollbrücken aufgebaut, auch wenn sie ähnlich funktionieren. „Im Gegensatz zu den Brücken überspannen die Kontrollsäulen nicht alle Fahrstreifen, sondern fügen sich besser in das Bild der ländlicheren Bundesstraßen ein. Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild bleiben so auf ein Minimum beschränkt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Standorte seien zuvor mit dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) abgestimmt worden. Anschließend haben Techniker geprüft, ob Strom- und Telekommunikationsanbindungen verfügbar sind und die bautechnischen Begehungen erledigt. Für jede einzelne Kontrollsäule bedarf es darüber hinaus auch der Zustimmung der jeweiligen Verwaltung. Erst dann konnten die Fundamente gesetzt werden. Anschließend sind die Kontrollsäulen aufgebaut, die notwendige Hardware installiert und an die zentralen Rechensysteme angeschlossen worden. Die Säulen werden seitlich neben der Fahrbahn aufgestellt und kontrollieren beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges, ob dieses mautpflichtig ist.

Toll Collect betont, dass es sich bei den blauen Mautsäulen nicht um „Blitzersäulen“ zur Geschwindigkeitsüberwachung handelt. Sie würden ausschließlich kontrollieren, ob mautpflichtige Kraftfahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht die Maut korrekt bezahlen. Verkehrsteilnehmer können die Kontrollsäulen von „Blitzersäulen“ für die Geschwindigkeitsüberwachung dadurch unterscheiden, dass sie nicht nur blau lackiert, sondern auch fast vier Meter hoch sind.