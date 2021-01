„Big Bang Theory“-Star

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mayim Bialik: Alleinsein hielt von Drogen fern

Bialik, die selbst Neurowissenschaftlerin ist, spielte in der Serie „The Big Bang Theory“ die Neurobiologin Amy Farrah Fowler. Am Sonntag wurde in den USA die erste Folge ihrer neuen Serie „Call Me Kat“ ausgestrahlt.