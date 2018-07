Dass Vater und Sohn oder Mutter und Tochter bei den Landesverbandsmeisterschaften im Schießen des Norddeutschen Sportschützenverbandes in Hannover an den Start gehen, kommt schon mal vor. Dass am gleichen Tag Mutter und Tochter die Gold- und die Bronzemedaille im Sportschießen gewinnen, dürfte wohl einmalig sein. In diesem Fall holte die Mutter Ingrid Fischer vom Schützenverein (SV) Langwedel die Goldmedaille als Landesverbandsmeisterin in der Disziplin „Kleinkaliber sitzend Auflage Seniorinnen V“ mit 308,8 Ringen. Tochter Anja Behrmann, ebenfalls SV Langwedel, konnte in der gleichen Disziplin in der Gruppe Seniorinnen 0 die Bronzemedaille gewinnen. Die Freude bei der bekannten Schützenfamilie Fischer in Langwedel war natürlich groß – immerhin haben in der Großfamilie 14 Familienmitglieder den Schießsport als Hobby.