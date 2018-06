Zum sportlichen Höhepunkt des Jahres in Höchstform zu sein, ist der Traum jedes Athleten. Den Schülerinnen und Schülern der Likedeeler Schule rund um das Trainerteam Beate Meineke und Thomas Salitzky gelingt das regelmäßig. So auch bei den Special Olympics in Kiel. Insgesamt drei Mal standen Schüler der Lebenshilfe Verden ganz oben auf dem Treppchen. Einige vierte und fünfte Plätze komplettierten das hervorragende Abschneiden der Likedeeler Schüler. Besonders erfolgreich zeigte sich im Schwimmen Henrik Geers, der über 25m Freistil die Goldmedaille errang. Maurice Haefke verpasste zweimal knapp das Treppchen und wurde über 25m und über 50 m Freistil jeweils Vierter. Jan-Niklas Adam errang in beiden Disziplinen den fünften Rang. In der Leichtathletik erkämpften sich Hasan Deniz im 400m-Lauf und Yunus-Can Erkul über 100m jeweils die Goldmedaille. Niko Gilster und Katharina Bonk wurden in ihren Läufen jeweils Vierte.

Im Bild zu sehen sind (von links) Beate Meineke (Betreuerteam), Henrik Geers, Luca Peymann, Jan-Niklas Adam, Yunus-Can Erkul, Maurice Haefke, Hasan Deniz, Katharina Bonk, Niko Gilster, Thomas Salitzky und Doris Löwe.