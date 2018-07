November bis zum 1. Dezember lädt der Deutsche Bundestag gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland 30 Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten zu einem Workshop nach Berlin ein. „Das Programm richtet sich an junge Erwachsene zwischen 16 und 20 Jahren. Sie werden in einer Redaktion hospitieren, Abgeordnete interviewen, eine Plenarsitzung besuchen und eine eigene Zeitung erstellen“, so der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil. Interessierte junge Erwachsene können sich unter www.jugendpresse.de/bundestag bis zum 14. September bewerben.