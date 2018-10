Diese geführte Meditation, eine Kombination aus Sitz-, Ruhe- und Bewegungsmeditation, möchte Interessierte dazu anregen etwas für sich zu tun, sich zu entspannen und die daraus resultierende Kraftschöpfung zu erleben. Teilnehmer müssen zwei Decken mitbringen, ein Kissen oder ein Meditationskissen mit sowie bequeme Kleidung und Wollsocken. Die Termine finden jeweils statt am 2., 9. sowie am 16. November von 17.30 bis 19 Uhr im Familiengarten in Oyten, Jahnstr. 4 A. Anmeldung:042 07 / 80 44 59 oder info@kneipp-verein-oyten.de.