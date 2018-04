Durch eine Kombination aus Sitz-, Ruhe- und Bewegungsmeditation finden die Teilnehmenden wieder zu ihrer Mitte und können so neue Kraft für den Alltag schöpfen. Eine Probestunde findet am Donnerstag, 26. April, statt. Die weiteren Kurstermine sind dann an den Donnerstagen 17., 24. und 31. Mai jeweils von 18.30 bis 20 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen nimmt der Kneipp-Verein Oyten entgegen unter der Telefonnummer 0 42 07 / 80 44 59 oder der E-Mail-Adresse info@kneipp-verein-oyten.de.