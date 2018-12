Die Allee des Monats November: Die Mehlbeerenallee in Herelse strahlt im Herbst mit ihren gelb-braunen Blättern einen ganz besonderen Reiz aus.

Von den nahezu 2000 Alleen, die der Niedersächsische Heimatbund seit 2015 niedersachsenweit begutachtet hat, bestehen nur zehn Alleen aus der Schwedischen Mehlbeere, also lediglich 0,5 Prozent. Ursprünglich stammt diese Baumart aus Schweden; sie kommt auch hauptsächlich in Nordeuropa vor. In der Vergangenheit wurde sie häufiger als Zierbaum in Gärten und Parks angepflanzt, von wo sie langsam auswildert.

Die Seltenheit der Mehlbeere als Alleebaum, gepaart mit dem geschlossenen, landschaftsprägenden Charakter der Baumreihen in Herelse gaben für den Heimatbund den Ausschlag zur Auszeichnung Allee des Monats November, denn gerade im Herbst strahlt die Mehlbeeren-Allee mit ihren gelb-braunen Blättern einen ganz besonderen Reiz aus.

Der NHB setzt sich seit 2015 verstärkt für den Schutz und Erhalt von Alleen in Niedersachsen ein. Seit Jahrhunderten prägen Alleen das Landschaftsbild. Sie sind wertvolles Naturgut, kulturhistorisch bedeutsam und können Lebensraum und Nahrungsquelle für zahlreiche Tiere sein. Doch gerade straßenbegleitende Alleen sind aufgrund des Ausbaus von Straßen und durch fehlende Nachpflanzungen in ihrem Bestand gefährdet.

Der NHB erstellte daher im Rahmen des von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung geförderten Projekts „Die 500 schönsten und wertvollsten Alleen Niedersachsens“ und mit Hilfe der Bevölkerung bis Mitte 2018 erstmals eine repräsentative Übersicht der wichtigsten und schönsten Alleen Niedersachsens. Unter www.alleen-niedersachsen.de können Alleen weiterhin gemeldet werden. Eine Übersicht über die Projektergebnisse findet sich unter www.niedersaechsischer-heimatbund.de/projekte/alleen-in-niedersachsen/. Ab Januar 2019 führt der NHB das Anschluss-Projekt „Alleepaten für Niedersachsen“ durch.