Der zweite Vorsitzende des Heimatvereins Schlußdorf, Hans Monsees (von links), gratulierte den Jubilaren Heinz Kommerau und Gottfried Langer genauso wie der erste Vorsitzende Karl-Heinz Melingkat.

Nach der Begrüßung und dem stillen Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurde vom Vorsitzenden ein Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2018 gegeben. Der Verein war wieder sehr aktiv. Am 10. November feierte der Verein ein Jubiläum: 50 Jahre Heimatverein Schlußdorf. Ein Festausschuss hatte schon lange vorher überlegt, wie so eine Feier ablaufen könnte. Im Gasthaus Hüttenbuscher Hof sollte gefeiert werden. Viele Gäste wurden geladen. Fünf Gründungsmitglieder wurden geehrt. Es war eine stimmungsvolle Feier.

Im vergangenen Jahr hat der Verein zu zwei Klönabenden und drei Mitgliederversammlungen eingeladen. Die Kinder wurden zum Ostereiersuchen eingeladen. Die Senioren zu Kaffee, Torte und Musik. Auch das traditionelle Backofenfest mit frischen Butterkuchen aus dem Steinbackofen war wieder im Programm. Trotz der Handball-Weltmeisterschaft war es ein gelungener Nachmittag.

Die Herren machten eine Radtour durch das Blockland. Alle ehrenamtlichen Helfer wurden einmal eingeladen. Auch am Tag des offen Denkmals nahm der Verein teil.

Mit herrlichen Abenden bei der Torfschiffswerft-Abschlussfeier und der Adventsfeier ging das Jahr zu Ende. Ehrenamtlich wurde das Torfschiffswerft- Museum in Ordnung gehalten. Mehr als 100 Arbeitsstunden wurden geleistet.

Bei der Versammlung konnte der Vereinsvorstand vier Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft ehren. Diese Mitglieder waren kurz nach der Gründung in den Verein eingetreten: Gottfried Langer, Hermann Grotheer, Heinz Kommerau und Walter Wellbrock. Der Vorstand sagte den Gründungsmitgliedern und den Jubilaren herzlichen Dank. Es konnten auch sechs neue Mitglieder in den Heimatverein aufgenommen werden. Zum Abschluss gab es noch ein kaltes Büffet.