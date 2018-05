Frauen in dieser Zeit hilfreich zur Seite stehen will die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft im Landkreis Diepholz.

Seit Februar 2016 gibt es die Koordinierungsstelle, gefördert wird sie aus Mitteln des Landes Niedersachsen und des Europäischen Sozialfonds. Das dreiköpfige Team mit Silja Ostermann, Gudrun Beutin und Britta Puttkammer arbeitet eng mit anderen Einrichtungen zusammen, wie etwa mit dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer und mit den Gleichstellungsbeauftragten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Regelmäßig bietet die Koordinierungsstelle kostenlose Beratungsgespräche und Workshops an, bei denen sich die Teilnehmerinnen Tipps für eine erfolgreiche Rückkehr in den Beruf holen können.

Das gibt es jedoch nicht nur in einzelnen Veranstaltungen, sondern am Mittwoch, 30. Mai, auch komplett beim Nicht-Nur-Mutter-Tag im Rathaus der Stadt Diepholz (Rathausmarkt 1). Zum Programm gehören ein Bewerbungsmappen-Check, Kurz-Coachings, Bewerbungsfotos, Unterstützung bei der Stellensuche sowie simulierte Vorstellungsgespräche, kündigt Silja Ostermann, die Leiterin der Koordinierungsstelle an. Die Teilnehmerinnen würden an diesem Tag außerdem die Möglichkeit erhalten, im Bewerbungs-Speed-Dating mit verschiedenen Personalverantwortlichen von Unternehmen des Vereins „Verbund familienfreundlicher Unternehmen im Landkreis Diepholz“ zu üben und professionelles Feedback zu erhalten. Mit dabei sind die Firma Schöma Christoph Schöttler Maschinenfabrik aus Diepholz, die Firma Shera Werkstoff-Technologie aus Lemförde, die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz und die Meyer Gemüsebearbeitung aus Twistringen.

Dazu wird es eine Ausstellung der Agentur für Arbeit und des Jobcenters zum Thema Minijobs geben sowie die Möglichkeit einer Online-Stellensuche und der beruflichen Orientierung vor Ort. „Ergänzend werden Informationen und Stellenangebote rund um den örtlichen Arbeitsmarkt angeboten“, sagt Silja Ostermann. Für Beratungen werden außerdem Mitarbeiterinnen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters vor Ort sein. Wer gleich richtig Nägel mit Köpfen machen möchte, kann sich zudem nach einem typgerechten Styling für neue Bewerbungsbilder fotografieren lassen. Für den Bewerbunsmappencheck steht eine erfahrerene Personalerin bereit, so Silja Ostermann. Auch ein Gewinnspiel soll es geben. Die Teilnehmerinnen erwartet zudem eine Auswahl von Büchern zum Thema „Frau und Beruf“.

„Das breit gefächerte Angebot gibt allen Teilnehmerinnen die Chance, sich ganz individuell über Möglichkeiten und neue Perspektiven für ihren beruflichen Wiedereinstieg zu informieren“, kommentiert Landrat Cord Bockhop den Nicht-Nur-Mutter-Tag. Entwickelt wurde das Programm nicht alleine von der Koordinierungsstelle, sondern in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Diepholz und der Stadt Diepholz sowie den Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur und des Jobcenters und der Wiedereinstiegsberaterin der Arbeitsagentur aufgestellt.

Nach dem Nicht-Nur-Mutter-Tag geht es mit einzelnen Seminaren weiter, zum Beispiel am Dienstag, 5. Juni, zum Thema „Selbst- und Fremdeinschätzung“. Es findet von 8.30 bis 11.45 Uhr im Rathaus Bassum in Kooperation mit Bassums Gleichstellungsbeauftragter Christine Gaumann statt. Dozentin Beate Becker will mit den Teilnehmerinnen daran arbeiten, der Persönlichkeit auch über die Außenwirkung Ausdruck zu verleihen.

Nächster Termin ist dann ein Kommunikationstraining am Dienstag, 19. Juni, von 9 bis 12.15 Uhr im Rathaus Kirchdorf. „Schlagfertigkeit sowie Umgang mit Kritik wird in diesem Seminar angeboten und erlernt“, heißt es in der Ankündigung. Neben der Theorie sollen es auch praktische Übungen geben. Dozentin ist ebenfalls Beate Becker. In Kooperation mit der Stuhrer Gleichstellungsbeauftragten Nicole Feldmann-Paske bietet die Koordinierungsstelle am Mittwoch, 20. Juni, das Seminar „Die innere Kritikerin – Coach dich selbst“ an. Es findet von 9 bis 12.15 Uhr im Frauentreffpunkt Sie(h)da in Brinkum statt. Dozentin ist Jana Jeske.

Für den Nicht-Nur-Mutter-Tag ist keine Anmeldung erforderlich, für die weiteren Seminare hingegen schon. Dafür ist die Koordininierungsstelle unter den Telefonnummern 05441/976-1456 und -1457 sowie per E-Mail an frauenundwirtschaft@diepholz.de zu erreichen. Weitere Informationen zur Koordinierungsstelle gibt es außerdem im Internet unter www.diepholz.de.