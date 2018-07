Martin Bartyla freut sich auf jeden seiner Kunden. Bereits um 6 Uhr öffnet er in der Woche die Aral-Station. (MARCUS LORENZCAT, Marcus Lorenczat)

Martin Bartyla ist das Gesicht der Station. Jeden Morgen öffnet der Eigentümer um 6 Uhr (sonntags um 8 Uhr) sein Geschäft. Täglich bis 22 Uhr versorgen er und sein Team nicht nur die unmittelbare Nachbarschaft, sondern auch Durchreisende mit Dingen des Alltags.

Dafür hat Bartyla allerlei im Angebot. Schon früh morgens läuft zum ersten Mal der Backofen, um frische Backwaren anzubieten. Die Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Brötchen, Croissants, Donuts, Muffins und deftig gefüllten Blätterteigteilchen. Mal herzhaft, mal fein, mit und ohne Korn: Krosse Bäckerbrötchen, saftige Kartoffel- oder kräftige Körnerbrötchen finden stets einen Abnehmer. Frisch aus dem Ofen machen die Brötchen Appetit und schmecken zu jeder Tageszeit. Ob zum Frühstück oder am Nachmittag – die Backwaren gibt es den ganzen Tag und natürlich sind sie immer frisch.