Jimi Blue Ochsenknecht wird erstmals Vater. Wie er via Instagram verkündete, ist seine Ferundin Yeliz Koc schwanger. (2019 Getty Images/Andreas Rentz)

Nachwuchs im Hause Ochsenknecht: Mit einem süßen Fotogruß haben Jimi Blue Ochsenknecht und seine Freundin Yeliz Koc bekannt gegeben, dass sie erstmals Eltern werden. Der 29-Jährige teilte die freudige Kunde auf seinem Instagram-Profil mit. Auf dem Bild war nicht nur ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen, sondern auch zwei Micky-Maus-Rasseln. Dazu schrieb Ochsenknecht: „Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich.“ Der werdenden Mutter Yeliz Koc, die durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ bekannt geworden war, gehe es „soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen“.

Familie und Stars freuen sich mit

In der Familie wurde die glückliche Kunde mit jeder Menge Freude aufgenommen. Ochsenknechts Mutter Natascha kommentierte: „Erst kein Enkelkind und dann zwei in einem Jahr.“ Auch Tochter Cheyenne ist schwanger, die sich ebenfalls freute: „Let's do it. Unsere Babys werden die besten Freunde.“ Zum Nachwuchs gratulierten zudem Stars wie Moderator Jochen Schropp, Ex-Fußballer Marco Russ und Musikproduzent Mousse T.

Ab Montag, 8. März, ist Jimi Blue Ochsenknecht wieder im Fernsehen zu sehen, wenn die RTLZWEI-Datingshow „Love Island“ in eine neue Runde startet. Gemeinsam mit der Ex-„Bachelorette“ Melissa Damilia ordnet der werdende Vater in der Sendung „Love Island - Aftersun: Der Talk danach“ die jüngsten Ereignisse in der Show ein.