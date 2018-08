Seit zehn Jahren versorgt das ehrenamtliche Team in Etelsen Menschen ab 55 Jahren mit einem reichhaltigem Frühstücksbüfett und sorgt so für ein Gemeinschaftsgefühl.

Schon im Foyer des Gemeindehauses waren sie überwältigt von der Vielfalt des Frühstücksangebots. Nachdem Waltraud Löwner die Schlacht am Büfett eröffnet hatte, stürmten die Besucher und scharten sich am langen Tisch. Da fiel die Wahl schwer, denn es gab nicht nur Käse- und Wurstplatten und Lachs, sondern auch Frikadellen und schön verzierten Hackepeter. Mittendrin machte ein Blumenstrauß die Sache noch schöner. Auch Früchte und Joghurt waren im Angebot. Dazu gab es Brötchen und Brot.

Waltraud Löwner sprach noch ein Tischgebet und der Schmaus begann. Sie erinnerte an das erste Treffen am 28. Juni 2008, zu dem 38 Gäste kamen. Einige der damaligen Gäste sind auch heute noch dabei. Die Idee zu diesem Gemeindefrühstück, zu dem nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer eingeladen werden, kam auch von Waltraud Löwner, denn es war eine Lücke entstanden.

Dann kam Sylke Beckmann in den Raum und kündigte zwei besondere Gäste an. Zur Tür herein kamen Pastor Martin Beckmann und Jürgen Neumann, der Vorsitzende des Kirchenvorstands, die für das Pfarramt und den Kirchenvorstand gratulierten. Martin Beckmann betonte, dass beides zusammengehöre, auf der einen Seite die Besucher und auf der anderen Seite der Stab der Mitarbeiterinnen. „Der Mensch lebt nicht von Brot allein“, nannte Beckmann ein Bibelzitat, sondern Essen und Trinken gehörten auch dazu. Es soll aber nicht nur gegessen werden, sondern die Begegnung, Gespräche und anschließende Spiele gehören auch dazu. „Der Lohn der Künstler ist der Applaus“, sagte Martin Beckmann und forderte die Besucher auf, ordentlich zu klatschen, exakt genau 30 Sekunden lang – er schaute so lange auf die Armbanduhr. Jürgen Neumann betonte, was für Arbeit dahinter steht, ein derart üppiges Frühstück vorzubereiten – für nur vier Euro pro Person. Schon am Tag zuvor wird eingekauft, die Tische und Stühle zurecht gestellt und eingedeckt. Und gleich nach dem Mahl wurde wieder abgeräumt.

„Die Idee hat sich noch nicht totgelaufen“, freute sich Martin Beckmann. Die beiden Ehrengäste kamen mit roten Rosen und überreichten jedem Mitarbeiter eine große rote Rose, während für die anderen Gäste auch Rosen in kleinerer Art am Ausgang bereitgestellt wurden. Jeder sollte sich eine mitnehmen. Nach dem Gebet „In Gottes Namen – Amen“ stärkten sich auch Martin Beckmann und Jürgen Neumann, denn es war noch reichlich da.