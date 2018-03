German Defence Minister Ursula von der Leyen vists Camp Marmal in Masar-i-Scharif (POOL, REUTERS)

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) plant eine deutliche Ausweitung des Bundeswehr-

einsatzes in Afghanistan. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen sich künftig bis zu 1300 deutsche Soldaten an der Ausbildungsmission der Nato beteiligen. Das sind rund ein Drittel mehr als heute. Das aktuell gültige Bundestagsmandat erlaubt lediglich den Einsatz von 980 Soldaten. Grund für die Planungen von der Leyens sind das Wie-

dererstarken der Taliban und die Ausbreitung der Terrormiliz Daesch in Afghanistan.