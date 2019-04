Das Team freut sich, die Kunden nun in der Bremer Straße 43a zu bedienen. (Christa Neckermann und Kolster, Christa Neckermann)

Davon brauche ich noch drei“, sagt er zu dem Angestellten. Dieser eilt daraufhin ins Lager. Kurz darauf kehrt er mit den gewünschten Schrauben zurück. „Gut, dass ich bei Ihnen nicht 50 Stück wie im Baumarkt kaufen muss, wenn ich doch nur drei Schrauben brauche“, sagt der Kunde, zahlt und verlässt zufrieden den Verkaufsraum.

Seit mehr als 140 Jahren sorgen die Mitarbeiter von Kolster in Osterholz- Scharmbeck für Haussicherheit und Einbruchschutz. Die Experten stellen zudem sicher, dass sowohl Handwerksbetriebe wie auch Hausbesitzer benötiges Werkzeug schnell zur Hand haben und Gartenfreunde ihrem Hobby nachgehen können.

Doch der Standort in der Bördestraße wurde zu klein. „Der Verkaufsraum und die Ausstellungsfläche sollte größer werden, auch wollten wir eine bessere Parkplatzsituation“, sagt Geschäftsführer Bastian Grimm. Nach einer kurzen Suche wurde er in der Bremer Straße 43a fündig. Im ehemaligen Fliesenmarkt stimmten die Bedingungen. „Wir haben das Gebäude kernsaniert“, erläutert Grimm. Entstanden ist nun ein gefälliger Verkaufsraum, in dem die drei Kernbereiche – Garten, Werkzeug und Sicherheit – übersichtlich dargestellt sind.

Das breite Sortiment entzückt jeden Handwerker. Auch in der Gartenabteilung steht alles bereit, um mit Freude die Gartenarbeit zu erledigen. Werkzeuge finden sich ebenso wie motorbetriebene Geräte und die passende Schutzausrüstung. Berufsbekleidung ist ebenfalls in einer großen Auswahl bei Kolster erhältlich. Zudem besteht dort die Möglichkeit, Geräte auszuleihen. „Das ist eine Form des Kundenservice“, sagt Grimm. „Nicht immer ist es nötig, alles zu kaufen. Aber wenn man mit einem Werkzeug gute Erfahrungen gemacht hat, fällt später eine eventuelle Kaufentscheidung leichter.“

Auch zum Thema Sicherheit ist man bei Kolster an der richtigen Stelle. Häufig kommen Kunden, um sich Zweitschlüssel anfertigen zu lassen. Kolster bietet zudem an, alte Fenster nachträglich einbruchsicher zu gestalten.

Zur Produktpalette gehören zudem Schließanlagen für größere Objekte und Videoüberwachungssysteme. „Für solche Projekte haben wir unsere eigenen Mitarbeiter, die zumeist im Außendienst für uns tätig sind“, erläutert der Geschäftsführer. Die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter wurde im Haus zu Einzelhandelskaufleuten ausgebildet und hat sich ein umfangreiches Fachwissen angeeignet. „Problemlösungen anzubieten, ist eigentlich unsere Spezialität. Egal, ob es sich um eine Schraube, einen App-gesteuerten Rasenmäher oder die Sicherheit eines Wohnblocks handelt – sprechen Sie uns an. Wir helfen zuverlässig weiter“, sagt Grimm.

Den Umzug feiert Kolster mit seinen Kunden morgen zwischen 9 und 18 Uhr mit einem großen Einweihungsfest auf dem Betriebsgelände in der Bremer Straße 43a. Die Firmen Stihl, Sabo, Abus, Metabo und Matika sind vor Ort und stellen ihre Produkte vor. Ein Gewinnspiel lockt mit attraktiven Preisen. „Wir haben eine knifflige Schätzaufgabe vorbereitet und freuen uns auf die Angaben unserer Gäste“, sagt Grimm. Als erster Preis winkt ein Robotermäher, der zweite Preis ist eine Überwachungskamera für mehr Sicherheit und der dritte Preis ein Akkuschrauber.

Kolster in der Bremer Straße 43a hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Mehr Infos zum Fachbetrieb im Internet unter www.kolster-osterholz.de.