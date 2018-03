In ihrem Jahresbericht für 2017 ging sie auf die Themen der Dienste ein. So wurde viel Stationsausbildung betrieben. Aber auch Spiel, Spaß und Sport kamen nicht zu kurz. Beim vorjährigen Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Aschen band sich eine dicke Freundschaft zur Jugendfeuerwehr Schortens.

Außerdem gibt es eine Freundschaft zur Jugendfeuerwehr Asendorf. Wie dick dieses Band ist, zeigte sich auf dem Kreisvolleyballturnier im November, wo man als Gegner aufeinander traf. Doch kurzerhand wurden zwei gemischte Teams gebildet. Damit waren aber die Schiedsrichter nicht einverstanden, und somit musste man dann doch gegeneinander spielen. Mit einem guten dritten Platz beim Zeltwettbewerb im Sommer konnte man zufrieden sein. Die sieben Betreuer) bilden zurzeit 43 Jugendliche von zehn bis 18 Jahren aus. 40-mal im Jahr werden Dienste abgehalten. Neun Jugendliche wurden für sehr gute Dienstbeteiligung ausgezeichnet. Turnusgemäß musste ein neuer stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart gewählt werden. Nach mehreren Wahlvorschlägen blieb Maik Nordloh von der Ortsfeuerwehr Heiligenloh/Löschgruppe Ridderade übrig. Er wurde einstimmig von den Jugendlichen gewählt. Ebenfalls einstimmig wurde Anne Heuermann als neue Jugendsprecherin gewählt.

Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen gab einen kurzen Einblick in den geplanten Umbau des Feuerwehrhauses. „In 2019 werdet ihr auf jeden Fall eure eigenen Räume beziehen können“, gab er sich zuversichtlich. Wegen der sehr hohen Mitgliederzahl wurde der Zuschuss an die Jugendfeuerwehr erhöht. Da Maik Nordloh Anfang vergangenen Jahres seinen Gruppenführerlehrgang an der Akademie in Loy bestanden hatte, beförderte er ihn zum Löschmeister. Klaus Hammann ist als Vorsitzender des Fördervereines jederzeit erreichbar.