Mit dem Baukindergeld werden junge Familien auf dem Weg zum Eigenheim unterstützt. Seit dessen Einführung sind die Verkaufszahlen auf dem Immobilienmarkt gestiegen. (www.markopriske.de und Bauherren-Schutzbund e.V., Bauherren-Schutzbund e.V.)

Doch aktuelle Zahlen sprechen für sich: Im Jahr 2018 wurden in der Bundesrepublik insgesamt 248 500 Ein- und Zweifamilienhäuser gekauft. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 2,1 Prozent und damit ein Rekord.

Die Zahlen stammen aus einer Analyse des Hamburger Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung (Gewos). Deren Experten untersuchten unter anderem, in welchen Regionen besonders viele Häuser gekauft wurden. Hierbei zeigte sich deutlich: Vor allem das Umland großer Städte ist beliebt. So stiegen die Immobilienverkäufe im Kreis Pinneberg bei Hamburg mit 23,6 Prozent fast um ein Viertel. Auch in Hamburg selbst wurden im vergangenen Jahr mehr Häuser gekauft.

Damit ist die Hansestadt an der Elbe unter den Metropolen jedoch eine Ausnahme. Denn dort macht sich die Wohnraumknappheit bereits bemerkbar. Die Märkte sind scheinbar leergefegt. In den meisten anderen Großstädten hingegen gingen die Verkaufszahlen leicht zurück. Gleiches gilt für die Verkäufe von Eigentumswohnungen. Hier gingen die Verkäufe um 0,8 Prozent zurück. Die Deutschen wollen also scheinbar immer häufiger ein eigenes Haus im Speckgürtel anstatt einer Wohnung in der Stadt.

Einen weiteren Anstieg verzeichneten die Experten bei den Verkaufspreisen. Im Schnitt kostete ein Eigenheim knapp 267 000 Euro. Das sind 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Kein Wunder also, dass der Gesamtumsatz, der mit dem Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern gemacht wurde, auf 66,3 Milliarden Euro – und damit um fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr – stieg.

Wohnraum wird knapp

Allerdings gehen die hohen Verkaufszahlen nicht so sehr auf viele Neubauten zurück, sondern vielmehr auf Bestandsimmobilien, die den Besitzer wechselten. Wenn die Nachfrage in den kommenden Jahren ähnlich hoch bleibt – wovon zum aktuellen Zeitpunkt auszugehen ist – könnte der Wohnraum also bald auch in den Speckgürteln der Metropolen knapp werden.

Nun stellt sich die Frage, ob das Baukindergeld tatsächlich mitverantwortlich für den verzeichneten Anstieg der Verkaufszahlen ist. Die Experten der Gewos gehen zumindest davon aus. Denn vor allem in der zweiten Jahreshälfte, in der die staatliche Förderung verabschiedet wurde, stieg die Zahl der Eigenheimbesitzer an.

Auch die Kreditinstitute melden eine große Nachfrage nach dem Baukindergeld. Es bleibt also spannend, wie sich die Verkaufszahlen in den kommenden Jahren entwickeln. Denn die Förderung, bei der Familien mit Kindern beim Bau oder Kauf einer Immobilie über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt 12 000 Euro pro Kind erhalten, bleibt noch bis Ende 2020 bestehen. Zu den Voraussetzungen zählt unter anderem, dass der Kaufvertrag frühestens am 1. Januar 2018 unterzeichnet wurde.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Oestmann & Ahrens Immobilien

Studtriede 79

28816 Stuhr

Telefon: 0421/89 88 50

www.oestmann-ahrens.de

und bei allen weiteren

Immobilienexperten im Nordkreis.