Die teilnehmenden Frauen sind mittleren Alters, die sich bewusst für ein aktives Verhalten entschieden haben. Mit geeigneten Übungen werden körperliche und mentale Unterstützung erreicht. Die Übungen sind angemessen dosiert und beziehen den ganzen Körper ein. Dazu kommen kleine Geräte wie Therabänder, Bälle, Tücher und Musik zum Einsatz. Alle Übungen verfolgen das Ziel, bessere Beweglichkeit, mehr Kraft und Ausdauer unter spezifischer Berücksichtigung der Erkrankung zu erreichen. Darüber hinaus sind Entspannungsübungen, bewusstes Atmen und Spaß in der Gruppe wichtig.

Betroffene Frauen benötigen eine ärztliche Verordnung, die sie von ihrer Frauenärztin erhalten. Die zuständige Krankenkasse bewilligt die Verordnung in der Regel, die sich meistens auf eine Teilnahme von 18 Monaten bezieht. Die teilnehmenden Frauen können selbstverständlich Mitglied des TV Falkenberg werden, um auch weitere Angebote in Anspruch zu nehmen. Die Mitgliedschaft ist aber keine Voraussetzung zur Teilnahme an der Reha-Gruppe. Trainiert wird immer donnerstags von 10.30 bis 11.30 Uhr im Vereinshaus, Zum Schoofmoor 16 in Lilienthal. Weitere Informationen zu diesem Reha-Angebot erhalten betroffene Frauen bei der Fachübungsleiterin Elke Licht unter Telefon 0 42 98 / 91 52 03. Informationen über das gesamte Sportangebot des Vereins findet man im Internet unter www.tvfalkenberg.de.