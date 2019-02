Vor und nach der Haarintegration: Der Unterschied ist deutlich erkennbar. (Ralf und Hespos, Hespos)

Mit allen Mitteln wird versucht, das verbleibende Haar voller

erscheinen zu lassen und die kahlen Stellen zu überdecken. „Es wird frisiert, gestylt und tief in die Trickkiste gegriffen, was letztendlich dazu führt, dass Betroffene Wind oder Fotos vermeiden, um nicht mit ihrem Haarausfall konfrontiert zu werden“, erklärt Zweithaarexpertin Britta Hespos. Das muss jedoch nicht sein, denn es gibt eine große Bandbreite an Möglichkeiten, mit denen bei lichtem Haupthaar geholfen werden kann. Darunter spezielle Techniken der Haarintegration, bei der die eigenen Strähnen mit dem Fremdhaar verbunden werden. Dazu gehört auch das Hairweaving – neue Haare werden in das verbliebene Resthaar eingewebt. Beim Bonding wird das Ersatzhaar mit der Kopfhaut verklebt. Natürlich bietet das Haarstudio auch Perücken, die auf die besonderen Bedürfnisse und die Persönlichkeit der Kunden zugeschnitten werden. Stets sucht das Team nach einer perfekt geeigneten Lösung und betreut jeden Kunden vertrauensvoll und individuell.

Haarstudio Hespos (Hespos)

Haarstudio Hespos, Reeder-Bischoff-

Straße 25/27, 28757 Bremen. Telefon: 04 21 / 6 58 08 68.