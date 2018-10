Oktober, einen Kursus an. Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen. Die Teilnehmer erlernen, wie wir in jedem Alter, einfach und mit schnellem Erfolg unsere geistige Leistungsfähigkeit mit der fundierten Methode der Mentalen Aktivierung (MAT) fit halten können. Der Kurs trifft sich zweiwöchentlich am Montag von 10 bis 11.30 Uhr im Sport-Haus des TSV Etelsen in der Schulstraße. In vier Einheiten bietet der Einstiegskurs eine abwechslungsreiche Mischung aus Information und Training. Gestaltet wird der Kurs von Petra Michaelis, sie ist lizenzierte Trainerin der Gesellschaft für Gehirntraining. Kosten: 60 Euro Pro Person. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Informationen und Anmeldung bis zum 15. Oktober unter info@michaelis-gehirntraining.de oder unter 0 42 07 / 69 79 45.