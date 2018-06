Für Mitglieder und zahlreiche Gäste von befreundeten Organisationen und Vereinen, fand ein Jubiläumsempfang im Feuerwehrhaus statt.

Nahtlos ging es dann zum Tag der offenen Tür der Ortsfeuerwehr über. Während sich die jüngeren Besucher auf der Bungeerun-Anlage sowie einer Hüpfburg austoben oder bei der Jugendfeuerwehr ihren eigenen Gartenstuhl basteln konnten, wurde den Erwachsenen ein überaus attraktives wie informatives Programm angeboten. Viele Organisationen nutzen die Gelegenheit, sich bei der Feuerwehr zu präsentieren. Hierzu gehörten der ASB, die Ortsfeuerwehr Achim mit ihrer Drehleiter oder die Modellbaugruppe Niedersachsen-Bremen. Dazu wurden Führungen im Feuerwehrhaus vorgenommen und ein Film zeigte ebenso die Aktivitäten der Feuerwehr wie eine Info-Wand mit zahlreichen Bildern.

Auch die Vereinsarbeit wurde auf zahlreichen Bildern dokumentiert. Leider war der Draht zu Petrus augenscheinlich nicht der beste, was dazu führte, dass die Veranstaltung schon früher als geplant endete. „Unter dem Strich kann man aber dennoch auf eine sehr gute Veranstaltung zurückblicken, die trotz weiterer Veranstaltungen in Etelsen einen recht hohen Besucherstrom zu verzeichnen hatte“, so Kakies.

Für die Ortsfeuerwehr wurde natürlich auch wieder kräftig investiert. Hierzu gehörte aber nicht nur das Projekt „Alarmfahrt 2.0“, die Beschaffung eines Alarmmonitors für den Umkleideraum sowie diverser Gerätschaften für die Einsatzfahrzeuge, sondern auch Gerätschaften und Mobiliar für das Feuerwehrhaus sowie für die Jugendfeuerwehr ein neues Zeltgerüst. Knapp 5500 Euro wurden dafür in die Hand genommen.

Erfreulich sind laut Kakies auch die stets steigenden Mitgliederzahlen. Derzeit zählt man 46 Mitglieder, und auch in diesem Jahr wurde bereits eine Person aufgenommen. Zu den Mitgliedern zählen vermehrt auch Bürger, die nicht der Feuerwehr angehören.

Festwart Frederik Cordes teilte mit, dass neben dem Jubiläum auch wieder das Osterfeuer durchgeführt wurde und man sich am Weihnachtsmarkt auf dem Hof Beckröge beteiligte. Geschäftsführer Christoph Dunker konnte von einem abermalig erfolgreichen Jahr berichten, was die Finanzen betrifft. Sie tragen dazu bei, die Ziele des Vereins auch umsetzten zu können.

Bei der sich anschließenden Wahl galt es, noch einen neuen Kassenprüfer zu wählen. Die Versammlung sprach sich einstimmig für Thorsten Selle aus. Sven Kakies bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei allen Gönnern und Spendern des Vereins.

Wer die Ortsfeuerwehr Etelsen sowie die Jugendfeuerwehr unterstützen, in diese aber nicht eintreten möchte, ist im Förderverein genau richtig aufgehoben. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat, kann sich gerne an den Vorsitzenden Sven Kakies (Telefon 0 42 35 / 94 33 67 oder Mail s.kakies@gmx.de) oder an die weiteren Vorstandsmitglieder Torsten Kohlmann, Christoph Dunker, Silke von Husen oder Frederik Cordes wenden.