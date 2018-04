Die Fadenlauf-Mitarbeiterinnen Marion Hegeler und Liesa Mehrtens zeigen eine Stoffauswahl. (Femke Liebich)

Seit 17 Jahren ist das Fachgeschäft Fadenlauf in Sudweyhe eine beliebte Anlaufstelle für Kreative. Wer auf der Suche nach schönen und ausgefallenen

Stoffen ist, oder für sein Hobby Nadeln, Faden, Garn oder entsprechendes Zubehör wie ­Reißverschlüsse, Knöpfe oder Schnallen benötigt, findet bei Fadenlauf garantiert das Rich­tige. Inhaberin Brigitte Schulz- Fastje gelingt es, mit ihrem ­kreativen Sortiment stets den Geschmack ihrer Kunden zu treffen und bietet diesen zudem regelmäßig Neuheiten an.

Jetzt hat sie erneut Neuig-­keiten zu verkünden: „Nach

17 Jahren sind wir zurück zu ­unseren Wurzeln gekehrt.“ Das bedeutet, dass Fadenlauf innerhalb der Sudweyher Geschäftszeile weiter expandiert hat. „Wir haben Anfang des Jahres in unserem Ursprungsverkaufsladen ein Outlet eröffnet“, verkündet die Fachfrau. Dort finden ihre Kunden vorrangig Stoffe zu ­kleinen Preisen. „Dabei handelt es sich sowohl um ausgelaufene Saison- als auch um Standardware wie einfarbige Jerseystoffe“, berichtet Brigitte Schulz- Fastje. Ergänzt wird das Outlet- Sortiment durch Bündchen-

und Webware, kleine Stoff­-

stücke ­sowie Accessoires. „Mit diesen preisgünstigen Angeboten möchten wir vorrangig junge ­Familien ­ansprechen und für individuelle und selbstgenähte Kleidung ­sowie Accessoires begeistern“, ergänzt die Inhaberin.

Seit Anfang des Jahres hat Brigitte Schulz-Fastje zusätzlich zu ihrem Weyher Hauptgeschäft ein Outlet eröffnet. (Femke Liebich)

Sie selbst sieht ihre beiden ­Geschäfte keineswegs als ­Konkurrenz zueinander, sondern vielmehr als optimale Er­gänzung. „Viele Kunden stöbern erst im Outlet und werfen ­anschließend – zwei Türen weiter – noch einen Blick auf die ­aktuellen Stoffe und Neuheiten“, berichtet sie aus Erfahrung. Noch ist das Outlet auch nur mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Die geschäftliche Erweiterung hat für Brigitte Schulz-Fastje ­allerdings noch einen weiteren Grund. „In den zusätzlichen Räumlichkeiten haben wir nun die Möglichkeit, weitere Nähkurse anzubieten“, kündigt sie an. Allerdings soll es sich bei ­diesen Kursen nicht um so­genannte ­offene, sondern eher um themenbezogene Angebote nach dem Motto „Wir nähen eine Kinderhose, einen Hoody oder einen Turnbeutel“ handeln. Die ersten Termine sind nach den Sommerferien geplant. „Die Nachfrage nach unseren Nähkursen ist ungebrochen und ­somit freuen wir uns, dass wir diesen Wünschen jetzt mit weiteren Angeboten nachkommen können“, so die Geschäftsfrau.

Die Eröffnung des Outlets und die Ausweitung der Nähkurse zeigt einmal mehr, dass bei ­Fadenlauf kein Stillstand angesagt ist. Erst im vergangenen Jahr hat Brigitte Schulz-Fastje durch einen Sortimentswechsel Platz für neue Stoffe geschaffen. In diesem Zuge hat sie sich von Wolle und Handstickgarn verabschiedet und bietet stattdessen ein erweitertes Angebot an ­Kurzwaren wie Knöpfe und ­Reißverschlüsse sowie zusätzlich dekorative Home-Style-Stoffe an, die sich perfekt für Kissen, Gardinen und Tischwäsche ­eignen. Besonders beliebt sind nach wie vor die traditionellen Münsteraner Westfalenstoffe. Zahlreiche Ballen in den unterschiedlichsten Farben und Mustern lagern in den Regalen und können von den Hobbykünstlern begutachtet und durchstöbert werden. „In diesem Bereich ­zählen wir inzwischen zu den größten Anbietern“, erklärt die Fachfrau ohne Stolz. „Diese ­Stoffe sind vor allem so beliebt, weil sie mit einer hochwertigen Farbechtheit überzeugen und keinerlei Giftstoffe enthalten“, fügt sie hinzu.

„Man muss immer wach und flexibel sein, auf das hören, was sich die Kunden wünschen und mit der Zeit gehen“, verrät sie ihr Erfolgsrezept. „Bei uns er­halten die Kunden stets die fachkundige und kompetente Beratung sowie Hilfestellungen und Tipps gratis mit dazu. ­Außerdem nehmen wir anstandslos Reklamationen ent­gegen“, ­betont sie die Vorzüge gegenüber dem ­Onlinehandel.

Nähere Informationen zu ­Fadenlauf gibt auch online ­unter www.fadenlauf.eu und www.­facebook.com/fadenlauf.eu.