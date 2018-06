Dietrich Baustoffe in Hambergen feiert seinen neuen Standort mit einem Tag der offenen Tür

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mehr Platz für Qualität und Markenvielfalt

FR

Hambergen. Vor knapp einem Monat eröffnete Dietrich Baustoffe seinen neuen Standort in Hambergen. Entstanden ist der Neubau am Sophie-Tietjen-Ring innerhalb von zwölf Monaten und bietet ein deutlich breiteres Angebot in allen Bereichen.