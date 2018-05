Mit 15 Schützen wuchs die Anzahl der Teilnehmer zum dritten Mal in Folge, sodass zunächst mit einer Gruppenphase gestartet wurde.

In drei Gruppen zu je fünf Teilnehmern startete man mit einem Jeder-Gegen-Jeden-Modus, in dem jedes Duell aus drei Probe- und fünf Wertungsschüssen bestand. Innerhalb jeder Gruppe absolvierten die Schützen jeweils vier kleine Wettkämpfe. Durch die Anzahl der Siege und Niederlagen ergab sich eine Rangliste innerhalb der Gruppen. So zogen Heinrich Asendorf und Rita Franke aus Gruppe A, Friedhelm Pöppe und Richard Peters aus Gruppe B sowie Ekkehard Franke und Holger Drosdek aus Gruppe C in die Finalrunde. Fred Braue, Burchard Arning und Frank Kröger kämpften im Folgenden um die Plätze sieben bis neun, während Platz zehn des dritten Spieltages an Waltraut Drosdek, Sabine Willenberg und Rebecca Timmermann ging, die sich einen zusätzlichen Punkt in der Gesamtwertung sicherten.

In der Finalrunde zeigten Holger, Rita und Heinrich besonders hart umkämpfte Duelle, von denen zwei mit der maximalen Ringzahl – einem Endergebnis von 50 zu 50 Ringen – endeten. So kämpften sich Rita und Heinrich schließlich auf Platz eins und zwei. Ekkehard profitierte vom besseren Punkteverhältnis und setzte sich auf Platz drei. Die folgenden Plätze gingen an Holger, Richard und Friedhelm. In den Spielen um die Plätze sieben bis neun lieferten die Teilnehmer konstante Ergebnisse ab, Burchard gelang im letzten Spiel mit 48 Ringen ein deutlicher Sprung nach oben. Die Plätze gingen in der Reihenfolge an Fred, Burchard und Frank.

„Es war toll, auch an diesem Spieltag neue Gesichter im Vereinsheim anzutreffen“, sagte Christian Pieper, einer der Organisatoren. „Einige Teilnehmer kennen das Schießen bereits durch das Dorfpokalschießen und freuen sich jetzt über das neue Angebot in unserem Verein.“ Neugierige sind dabei herzlich willkommen – sei es zum Zugucken oder zum Mitmachen. Fragen beantworten die Organisatoren gerne telefonisch (Andrea Mischke, 0 44 06 / 51 76), per E-Mail (Christian Pieper, christian.pieper@ssv-weserdeich.de) oder auf der Website www.ssv-weserdeich.de.