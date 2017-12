Massentierhaltung: Die Zahl der Schweine steigt, die Zahl der Betriebe sinkt. (dpa)

Die Zahl der in Niedersachsen lebenden Schweine hat sich auf 8,7 Millionen erhöht. Zum Stichtag 3. November waren das 107.000 Tiere mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamtes aus Wiesbaden hervor. Im Jahr 2012 hatte es den Höchstbestand von gut neun Millionen Schweinen gegeben.

Die Daten des Statistikamtes zeigen auch: Die Schweinemastbetriebe in Niedersachsen werden immer mehr zu Mega-Ställen. Denn während sich die Zahl der Tiere erhöht hat, ist die Zahl der Betriebe um 300 auf 5900 gesunken. Um die Jahrtausendwende hatte es landesweit noch rund 20.000 Schweinehalter gegeben. Nach Einschätzung der Statistiker geben vor allem kleinere Betriebe auf, oft auch, weil niemand den Betrieb weiter führen will.

Niedersachsen ist unter allen Bundesländern das Land, in dem die meisten Schweine leben: Knapp 32 Prozent der 27,5 Millionen Tiere werden in dem Flächenland gehalten. Die zweitmeisten Schweine (knapp 7,3 Millionen) werden in Nordrhein-Westfalen gehalten. (dpa)