Nordhausen regte in der Sitzung an, dass der KSNW die Umrüstung auch in vier Jahren schaffen könne. CDU-Wortführer Günter Westermann forderte nun, die Laternen „so schnell wie möglich“, nämlich möglichst innerhalb der nächsten zwei Jahre zu modernisieren.

Hintergrund ist dabei, dass zurzeit nicht sicher ist, wie lange die Gemeinde noch Fördergelder für die Umrüstung in Anspruch nehmen kann. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge läuft die Förderung bereits Ende 2018 aus. Die CDU hatte die Verwaltung darüber hinaus aufgefordert zu prüfen, ob möglicherweise auch die Vergabe der Straßenbeleuchtung an einen externen Anbieter infrage komme. Nach Nordhausens überzeugendem Plädoyer, die Zuständigkeit beim KSNW zu belassen, nahm auch Westermann Abstand vom sogenannten Betreibermodell. Der KSNW betreut nicht nur die Laternen in Ganderkesee, sondern auch jene in Hude und Berne, und sowohl das Personal als auch das Material seien auf diese Kapazität – insgesamt rund 7000 Leuchten – ausgerichtet.

Angesichts der deutlich gesunkenen Stromkosten regte FDP-Fraktionsvorsitzende Marion Daniel an, die Laternen morgens früher an- und abends später auszuschalten. Matthias Meyer, Fachdienstleiter Finanzen, bezifferte die jährlichen Mehrkosten, wenn die Laternen eine Stunde länger am Tag brennen würden, auf 15 000 Euro. Nordhausen formulierte als Ziel der Sanierung auch die „unterbrechungsfreie Beleuchtung“. Diese sei allerdings auch teilweise subjektiv geprägt: „Es gab auch schon Ortstermine in der Dunkelheit, wo wir mit Messgeräten nachgewiesen haben, dass die LED-Beleuchtung heller ist als die alten Laternen, aber manche Bürger empfinden das subjektiv eben anders“, sagte er. Am Ende votierten die Politiker einstimmig dafür, die Zuständigkeit beim KSNW zu belassen. Eine endgültige Entscheidung über das Tempo der weiteren Sanierung soll im Rahmen der Haushaltsberatungen Ende des Jahres fallen.