Dank verschiedener Farben und Materialien passen sich zum Beispiel die Treppenlifte von Lifta nahezu jedem Einrichtungsstil an. (FC und epr/Lifta, epr/Lifta)

Das Thema Pflege spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle und wird zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen, denn die Zahl der älteren und auf Hilfe angewiesenen Menschen wächst kontinuierlich. Eine Umkehr dieser Entwicklung ist nicht abzusehen, im Gegenteil sie wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Mit der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II wurden die Richtlinien dem aktuellen Bedarf angepasst.

Mit einem Treppenlift ist der Weg ins Obergeschoss keine Herausforderung, sondern ein Vergnügen. (FC und epr/Lifta, epr/Lifta)

Die wichtigste Änderung im Vergleich zum ersten Gesetz von 1995 ist, dass 2017 fünf Pflegegrade die bisherigen drei Pflegestufen abgelöst haben. Damit wurden auch die Leistungen für die Versicherten verbessert: Diese Regelung soll helfen, die Selbstständigkeit und die Fähigkeiten Pflegebedürftiger zu erhalten und zu stärken. Dazu gehört beispielsweise auch die Anschaffung eines Treppenlifts als sogenannte wohnumfeldverbessernde Maßnahme – diese wird bereits ab dem ersten Pflegegrad mit bis zu 4000 Euro von der Versicherung gefördert.

Hilfe vom Bund

Mit einem solchen Umbau lässt sich ein Umzug oft vermeiden, sodass mobilitätseingeschränkte Senioren unabhängig und selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Die eigenen vier Wände bedeuten schließlich Geborgenheit und Sicherheit. Faktoren, deren enorme Bedeutung man für das Altern keinesfalls unterschätzen sollte. Wichtig bei einem Einbau eines Lifts ist die professionelle Beratung – geschulte Berater erklären bei einem Gespräch vor Ort alle notwendigen Fragen zur Montage und zur Auswahl des passenden Modells. Sie unterstützen tatkräftig bei der Antragstellung sowie bei der Sondierung von Fördermöglichkeiten.

Zuschüsse gibt es zum Beispiel von der Pflegeversicherung, wenn ein Pflegegrad vorliegt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet finanzielle Unterstützung aus Mitteln des Bundes. Diese können sowohl Eigentümer als auch Mieter beantragen, wenn sie in ihrem Zuhause eine altersgerechte Wohnsituation schaffen wollen. Wichtig: Der Einbau sollte erst nach der Bestätigung der Förderung gestartet werden, denn bereits angelaufene Umbaumaßnahmen sind von der Bezuschussung ausgeschlossen.