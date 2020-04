Für Graffiti wie dieses in Bristol ist der britische Banksy weltberühmt. (2020 Getty Images/Finnbarr Webster)

Was macht ein Street-Art-Künstler, der wegen der Corona-Krise nicht nach draußen darf? Graffiti-Star Banksy „verschönerte“ einfach sein Badezimmer: Auf Instagram postete der Brite ein Foto, welches eine Reihe von auf Fließen gesprühte Ratten zeigt. Die Nager pinkeln, laufen auf einer Klopapierrolle, schaukeln am Handtuchhalter, zerren am Spiegel oder stiften anderweitig Chaos.

Unter dem Foto schrieb Banksy den schlichten Satz: „Meine Frau hasst es, wenn ich von zu Hause arbeite.“ Mittlerweile erhielt der Beitrag über 2 Millionen Likes und wurde fleißig kommentiert: „Tag 365 der Quarantäne“, schreibt einer, „großartig“ ein anderer. Manche drücken aber auch ihre Verwunderung über den kleinen Raum aus: „Du bist einer der berühmtesten Künstler der Welt ... und das ist dein Badezimmer?“

Banksy ist ein anonymer Graffitikünstler, der für seine gesellschaftskritischen und kontroversen Motive bekannt ist. Zu seinen berühmtesten Motiven zählt das Bild eines Mädchens in Rettungsweste, welches eine Seenotfackel in der Hand hält.