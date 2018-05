Syke

Meisen-Nachwuchs begeistert die Kinder der Tagesstätte Regenbogenland

Syke. Wenn das kein Timing war: Ein Meisenpärchen hatte sich einen Nistkasten auf dem Gelände der Kindertagesstätte Regenbogenland zum Brüten ausgesucht. Sieben kleine Vögel waren gerade am Morgen geschlüpft, und nachmittags waren Birgit Thalmann und Heike Röpke von den Syker Landfrauen in der Einrichtung in Syke-Barrien zu Gast.