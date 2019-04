Ist während der beruflichen Karriere einer Firma treu geblieben: Thore Ochsenfeld-Rittner ist nun Installateur- und Heizungsbaumeister in seinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb. (Femke Liebich)

So extrem wie der amerikanische Traum – vom Tellerwäscher zum Millionär – verlief die Karriere von Thore Ochsenfeld-Rittner zwar nicht, dennoch hat der gelernte Anlagenmechaniker für

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) bei der Hans-Gerd Behrens GmbH in den vergangenen acht Jahren einen beachtlichen Weg zurückgelegt. Seit September unterstützt er als Installateur- und Heizungsbaumeister den Stuhrer Handwerksbetrieb. Zudem hat er eine Qualifikation als Elektrofachkraft für Tätigkeiten im SHK- Handwerk erworben.

„Wir freuen uns sehr, dass ein Mitarbeiter aus den eigenen Reihen solch einen beachtlichen Werdegang in so kurzer Zeit erlangt hat“, sagt Geschäftsführer Holger Behrens. Gleichzeitig sieht er diese Motivation und den damit verbundenen Erfolg als Ansporn für zukünftige Auszubildende.

„Unser Ziel ist es, jedes Jahr einen Auszubildenden einzustellen“, erläutert Martina Behrens, Assistentin der Geschäftsführung. In den vergangenen 40 Jahren habe der Betrieb mehr als 35 Lehrlinge ins Berufsleben geführt. Wer in die Fußstapfen Ochsenfeld-Rittners treten möchte, sollte die Fähigkeit für räumliches Denken sowie gute Deutschkenntnisse mitbringen. „Eine gewisse Affinität zum Handwerk sowie Freude am Umgang mit Menschen wären ebenfalls von Vorteil“, sagt Martina Behrens. Sie empfiehlt jedem Interessenten zunächst ein Praktikum, um den vielseitigen Handwerksberuf näher kennenzulernen und um in den zukünftigen Ausbildungsbetrieb reinzuschnuppern.

Auf die angehenden Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wartet ein abwechslungsreicher Berufsalltag. Anfangs galt die Firma unter der Leitung von Firmengründer Hans-Gerd Behrens als reiner Heizungsbaubetrieb, der sich um die Montage von Heizungsanlagen kümmerte. Mittlerweile verfügen Sohn Holger Behrens und seine

16 Mitarbeiter über Erfahrungen und Kenntnisse in allen Bereichen der Haustechnik. So gehören komplette Badsanierungen mit sämtlichen Zusatzarbeiten zum Portfolio. Solar-, Wärmepumpen-, Holz- und Pelletanlagen seien bei den Kunden mehr und mehr gefragt und in den vergangenen Jahren sei zugleich die Nachfrage nach kontrollierten Wohnraumlüftungs- und Klimaanlagen kontinuierlich gestiegen, hat der Experte beobachtet.

Die moderne Wärmetechnik fällt vornehmlich in den Arbeitsbereich von Ochsenfeld- Rittner. Zu seinen Aufgaben zählen neben der Kundenberatung die Planung und Erstellung von Angeboten. „Letztendlich übernehme ich die Baustellenbegleitung für den Kunden von der Terminierung bis zur Fertigstellung“, sagt der Installateur- und Heizungsbaumeister.

Für ihn war schon frühzeitig klar, dass er in seinem Arbeitsumfeld zunehmend Verantwortung übernehmen möchte. „Ich arbeite gern mit Menschen zusammen und sehe mich für die Koordination der Handwerker zuständig“, sagt er.

Neben der Vielzahl an Dienstleistungsangeboten in den Bereichen Heizung, Sanitär und Klimatechnik stehen Holger Behrens und seine Mitarbeiter den Auftraggebern mit fachkundiger Beratung und einem verlässlichen Service zur Seite. So ist der Kundendienst im Wartungs-, Service- und Reparaturfall stets erreichbar. Der Stuhrer Fachbetrieb führt unter anderem Wartungen von Öl- und Gasheizungen, Wärmepumpen, Luftheizungen, Solaranlagen, Blockheizkraftwerken, Holz- und Pelletheizungen sowie Klima- und Lüftungsanlagen durch.

