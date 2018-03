Der Lehrgang beginnt mit einer Einführung am 24. April um 16.30 Uhr in den Berufsbildenden Schulen Verden-Dauelsen und endet mit der Prüfung im Oktober 2020. Der Unterricht findet jeweils dienstags von 16.30 bis 20.30 Uhr sowie einmal im Monat an einem Samstag statt. Nähere Informationen gibt Lehrgangsleiterin Marion Kramer unter Telefon 04 23 5 / 83 60 oder per E-Mail unter kramer@bildungswerk-dhb-nds.de.