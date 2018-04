Die Kulisse war ungewöhnlich groß, was dann doch für ein wenig Aufregung sorgte bei den elf- und zwölfjährigen Handballerinnen. Gleich einige Hundert Zuschauer, das kannten die D-Mädchen der JMSG Achim/Baden/Uphusen natürlich nicht von ihren Auftritten in der Regionsliga, in der sie gerade Meister geworden waren. Die Ehrung für diesen Titel, vorgenommen in der Pause der Partie der Achimer Oberliga-Handballer gegen Cloppenburg, war deshalb für das Team um Trainer Oliver Meyer Abschluss und Höhepunkt der Saison gleichermaßen. Den Titel hatten sich die Mädchen erst am letzten Spieltag gesichert: Mit einem souveränen 15:10 (9:5) gegen den einzigen Verfolger JH Moin II krönten sie ihr Spieljahr.

Im Bild zu sehen sind (vorne von links) Maite Waterkamp, Fenna Tietjen, Laura Decker, Sana Kharma, Merle Bartels, Hannah Martens, Anneke Tangemann und Saray Broczinski sowie (hinten von links) Betreuer Marvin Bartels, Antonia Meyer, Trainer Oliver Meyer, Anna Faltus, Jette Ohlhorst, Celina Nienstedt und Berit Waterkamp.