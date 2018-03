Die Mannschaft des SSV Weserdeich würde sich über viele Zuschauer beim nächsten Heimspiel am Sonnabend, 21. April, freuen. Mit einem Sieg wäre die Meisterschaft in der Regionalliga Nord gesichert.

Bemerkenswert war dabei, dass man noch trotz der vielen Ausfällen mit einem größeren Kader angetreten ist als die Heimmannschaft.

Es wurden zunächst vier Einzel im Modus 501-Doppelt Out gespielt. Im ersten Einzel musste Alex Preen (Weserdeich) gegen Darius Hemp über die volle Distanz gehen. Dabei konnte er das letzte Leg für sich entscheiden und gewann das Spiel mit 3:2. Das zweite Einzel konnte Mike Rybarczik (Weserdeich) souverän mit 3:0 für sich entscheiden. Er setzte sich gegen Christian Müller durch. Im dritten Einzel musste sich Sven Tönnies (Weserdeich) gegen Dennis Böhmer geschlagen geben und verlor das Spiel mit 1:3. Das vierte Einzel konnte Ingo Gronenberg (Weserdeich) gegen Timo Schilling gewinnen. Er setzte sich mit 3:2 durch. Hierbei konnte Ingo Gronenberg einen 0:2-Leg Rückstand aufholen und konnte im entscheidenden 5. Leg das Doppelfeld zuerst treffen und somit den dritten Punkt für die Weserdeicher sichern. Es folgten zwei Doppel. Im ersten Doppel gewann das Doppel Alex Preen und Mike Rybarczik (Weserdeich) gegen Darius Hemp und Christian Müller mit 3:2. Im zweiten Doppel verloren Ingo Gronenberg und Holger Hedemann mit 1:3 gegen Dennis Böhmer und Timo Schilling.

Es folgten wieder vier Einzel. Zunächst konnte Mike Rybarczik sein Spiel mit 3:1 gegen Darius Hemp gewinnen. Die beiden nächsten Einzel gingen an die Mannschaft der Richters. Christian Müller setzte sich gegen Frank Kruse (Weserdeich) mit 3:2 durch, wobei Frank Kruse einen 2:0-Rückstand noch ausgleichen konnte, aber im letzten Leg traf der Oldenburger das entscheidende Doppelfeld zuerst. Im Anschluss konnte auch Daniel Anders (Weserdeich) gegen den stärksten Oldenburger Spieler Dennis Böhmer nicht gewinnen und verlor das Einzel mit 0:3. Im letzten Einzel des Tages traf dann Alex Preen (Weserdeich) auf Cedric Peters (Richters). In diesem Spiel konnte Alex Preen sich mit einem knappen 3:2 durchsetzen.

Das vorletzte Doppel verloren Daniel Anders und Sven Tönnies (Weserdeich) mit 3:2 gegen Darius Hemp und Christian Müller. So musste das letzte Doppel die Entscheidung bringen. Hier trafen Alex Preen und Mike Rybarczik (Weserdeich) gegen die beiden Oldenburger Dennis Böhmer und Cedric Peters aufeinander. Die Gäste aus Weserdeich setzten sich mit 3:1 durch und sicherten sich den siebten Punkt. Somit lautete der Endstand 7:5 für die Mannschaft vom SSV Weserdeich und man konnte hierdurch die Tabellenführung ausbauen. „Im Vorwege sind wir mit einem gemischten Gefühl zu unserem Auswärtsspiel gefahren. Zum einen lag es an dem Ausfall von einigen Leistungsträgern zum anderen ist die Mannschaft von den Richters schwer einzuschätzen. Die können gegen jede Mannschaft gewinnen, aber dann auch gegen jeden Mannschaft verlieren. Sie sind die Wundertüte der Liga. Zudem war ja nicht klar, ob die Zweite Mannschaft gegebenenfalls Verstärkung von der ersten Mannschaft erhält“, so Frank Kruse, Teamkapitän der Weserdeicher. „Wir sind sehr froh, dass wir dieses schwere und unangenehme Auswärtsspiel gewinnen konnten und somit weiterhin den Gewinn der Meisterschaft in den eigenen Händen haben. Wir fanden es nur sehr schade, dass aufgrund der sehr schlechten Zustände der Dartboards sehr viele Darts nicht im Board hingen blieben und raus fielen. Der Zustand der Boards war aus unserer Sicht schon sehr grenzwertig“, sagt Kruse.

Im letzten Saisonspiel am Sonnabend, 21. April, um 16 Uhr hat die Mannschaft des SSV Weserdeich im Heimspiel gegen die Pielfresen 2 die Möglichkeit mit einem Sieg die Meisterschaft in der Regionalliga Nord zu sichern. „Zu diesem Anlass würden wir uns über eine zahlreiche Unterstützung unserer Mannschaft freuen und wir hoffen, dass zu diesem vereinshistorischen Event zahlreiche Zuschauer kommen“, so Frank Kruse.