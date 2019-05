Action-Komödie

Mel Gibson in „Fatman“ als rüpelhafter Weihnachtsmann

Der zweifache Oscarpreisträger Mel Gibson (63/„Braveheart“) will sich in der geplanten Action-Komödie „Fatman“ in einen rüpelhaften Weihnachtsmann verwandeln.