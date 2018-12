Das Hauptthema dieses Treffens war die Wahl des Jugendvorstandes. Melanie Klöker wurde erneut zur ersten Vorsitzenden gewählt. Mit ihr zusammen arbeiten Daniela Radke, Sandra Reinke, Lea Pünter und Jon-Ian Güntner, um für die Jugend ein tolles und breites Angebot an Aktivitäten anzubieten, sowie eine gute Vertretung ihrer Interessen im Vereinsleben zu ermöglichen.

Melanie Klöker erwähnte lobend in ihrem Bericht über das vergangene Jahr die Einsatzbereitschaft der Jugendlichen beim Wachdienst im Freibad und am Steller See. So ist es der DLRG-Ortsgruppe Weyhe gelungen, dem Personal des Bades und den erwachsenen Rettungsschwimmern kräftig unter die Arme zu greifen. Bei diesem Sommer war das auch wirklich nötig.

Zum Ende der Versammlung wurde die Terminplanung für 2019 bekannt gegeben. Viele Veranstaltungen aus den vergangenen Jahren sind selbstverständlich wieder dabei, wie das Keksebacken bei der Bäckerei Weymann oder das Ostereiersuchen im Freibad. Als neues Event ist ein Besuch im Bremer Jump-House geplant; dieser wird voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden.