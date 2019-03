Menschen delegieren Aufgaben an Maschinen: Das ist nicht neu. Für die Gesellschaft bleibt es dennoch eine Herausforderung, damit umzugehen. (Illustration: Michelangelo/STV)

Lorenz Matzat: Automatisierte Entscheidungen bedeuten: Maschinen erledigen etwas, was Menschen sich vorher ausgedacht haben. Die Entscheidungen treffen nicht die Maschinen oder die Software. Deshalb sprechen wir von Entscheidungssystemen. Es geht nicht nur um die reine Software, sondern den Prozess: Wie und von wem wird sie gestaltet, entwickelt und eingesetzt.

Zurzeit läuft in Österreich ein Projekt im Bereich der Arbeitslosenversicherung, das dort für größeres Aufsehen gesorgt hat. Die Software soll die Vermittlungschancen einer Person einschätzen und ist relativ schlicht gestrickt. Frauen zum Beispiel wird pauschal ein negativer Faktor angerechnet – sie seien schlechter zu vermitteln. Die Argumentation dahinter: Rein statistisch ist es in der Vergangenheit so gewesen. Das Modell baut darauf auf, und es kommt zu einem selbstverstärkenden Effekt bei der Diskriminierung.

Was man sicher sagen kann: Solche Systeme entscheiden mit – in dem Sinne, dass sie Entscheidungen vorbereiten. Sie geben Handlungsempfehlungen aus einer Palette vorgefertigter Möglichkeiten. Der Anreiz, vor allem bei Routinetätigkeiten, sich an diesen Vorentscheidungen zu orientieren, ist hoch.

Es wird problematisch, wenn es um gesellschaftliche Teilhabe geht. Zum Beispiel wenn in sozialen Sicherungssystemen eine Software anfängt, darüber zu richten, ob jemand Leistungen bekommt. Die Fragen sind: Inwieweit ist es fair? Wird jemand diskriminiert? Wenn Software in solch sensiblen Bereichen nicht durchdacht ist, kann es vor allem Gruppen, die eh schon benachteiligt sind, treffen. In Schweden wurde unlängst bekannt, dass durch eine fehlerhafte Software 70 000 Personen bestimmte Leistungen des Sozialsystems fälschlicherweise verwehrt wurden.

Das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BaMF) verwendet in manchen Fällen eine automatische Spracherkennung, um herauszufinden, ob Flüchtlinge über ihre Herkunft die richtigen Angaben gemacht haben. Die Fehlerquote bei der Erkennung der Herkunftssprache liegt laut BaMF selbst bei 15 Prozent. In dem Fall ist das natürlich prekär. Die Software entscheidet zwar nicht, ob sie den Aufenthaltstitel kriegen. Aber die Diagnose fließt in die Entscheidung des Sachbearbeiters ein.

Am unmittelbarsten im Internet: Dessen Infrastruktur läuft komplett automatisiert, aber auch bei vielen Diensten. Youtube zum Beispiel liefert sehr personalisiert Videos nach Ihren Interessen. Die Intention ist es, dass Sie möglichst lange gucken. Youtube ist ja ein werbefinanziertes System. Auch bei Facebook wird ein gefilterter Newsfeed angezeigt. Es wird Ihnen eine Auswahl präsentiert, und dies geschieht komplett automatisch. Bei der Suchmaschine Google ist es ähnlich. Die zugrunde liegenden Konzepte haben Menschen erdacht, nicht Maschinen.

In gewisser Weise schon. Ein Teil des Diskurses wird dort geprägt, gleichzeitig untersteht die Plattform dafür aber im Wesentlichen der Kontrolle von Privatunternehmen, die nicht unbedingt gemeinnützig sind. Wir wissen als Gesellschaft nicht, wie zum Beispiel das Filtern funktioniert. Es gibt eine große Debatte über die vermeintliche Macht dieser sogenannten Intermediäre, also Mittler: Welchen Einfluss haben sie auf die Öffentlichkeit und wie kann man sie regulieren?

Da bin ich skeptisch, weil das Bild der Filterblasen unterstellt, dass es vorher keine gegeben hätte. Vor dem Internetzeitalter war die Möglichkeit sich zu informieren, wesentlich eingeschränkter als heute. Trotz dieser selbstverstärkender Effekte in sozialen Medien, gibt es Untersuchungen, die zeigen: Die meisten Leute sind pluraler informiert, als vor 20 oder 30 Jahren.

Es wäre besser, wenn die Gesellschaft oder beispielsweise Wissenschaftler uneingeschränkten Zugang hinter die Kulissen der sozialen Netzwerke bekämen, um sie unabhängig begutachten zu können. Zurzeit stochern wir da ziemlich im Nebel und können uns nur auf die Aussagen der Unternehmen selbst verlassen.

Wenn wir an sie immer mehr gesellschaftliche Aufgaben übergeben, ohne dass sie für demokratische Prozesse offen sein müssen, dann ja.

Im gewissen Grad ist sie großartig. Ich würde nicht darauf verzichten wollen, was Automatisierung in den letzten 200 Jahren erreicht hat. Wir als Nichtregierungsorganisation lehnen solche automatischen Entscheidungssysteme nicht ab, aber wir sagen: In einer Demokratie muss es eine Form von Aufsicht darüber geben, wie sie funktionieren und welche Auswirkungen sie haben.

Seit der Industrialisierung wird in nahezu allen Bereichen unserer Gesellschaft mehr und mehr automatisiert. Der Trend hält unvermindert an – etwa aus Kostengründen, wegen des Mangels an Arbeitskräften und schlicht aus Bequemlichkeit. Es gibt dabei heikle Bereiche wie die Fahndung per Kameraüberwachung und Gesichtserkennung. Hier liegen die Fehlerquoten viel zu hoch. Anderseits ließen sich im Bereich der Verwaltung zahlreiche Abläufe sinnvoll und risikolos automatisieren. Wenn es dann aber um Themen wie Arbeitslosenversicherung und Sozialsysteme geht, kann es schnell problematisch werden.

Zur Person

Lorenz Matzat ist Datenjournalist und Mitgründer der gemeinnützigen Organisation AlgorithmWatch.

Weitere Informationen

Der Vortrag von Lorenz Matzat findet am 14. März um 17 Uhr im Wallsaal der Stadtbibliothek Bremen satt. Der Eintritt ist frei.