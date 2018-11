Von Altenpflegeeinrichtungen über Kindertagesstätten bis hin zu einer eigenen Rettungsdienststaffel – das Servicespektrum des DRK Kreisverbands Diepholz ist extrem vielfältig. (ralf Bauer)

Eine weitere Säule ist der Rettungsdienst, der in Notlagen rasch zur Stelle ist. An der Basis der Ortsvereine leisten circa 10 000 Ehrenamtliche einen unschätzbaren Beitrag zum lebenswerten Miteinander.

Mit seinen 34 Einrichtungen zählt das DRK zu den größten Arbeitgebern des Landkreises. Doch wie überall fehlt es auch dort an Mitarbeitern, denn der Bedarf steigt und die Verfügbarkeit geeigneter Kräfte geht zurück. Umso mehr legen Geschäftsführerin

Ulrike Hirth-Schiller und ihr Team Wert auf attraktive Arbeitsbedingungen. „In allen Berufsbildern, die wir in unserem Verband besetzen, sind die Anforderungen hoch – fachlich und menschlich. Darum sind Weiterbildungen und ein gutes Klima uns wichtig und wir tun viel dafür.“

Koll DRK Kreisverband Diepholz (Stefan Starßenburg)

Sowohl in den Geschäftsstellen Syke und Diepholz als auch in den Einrichtungen bietet der DRK Kreisverband daher arbeitnehmerfreundliche Beschäftigungsverhältnisse. Der Bedarf an Mitarbeitern steigt jedoch auch durch ein ständig wachsendes Angebot, zum Beispiel eine neue Kita in Stuhr-Neukrug und demnächst eine in Bruchhausen-Vilsen.

2017 ist die Rettungswache Leeste in ihre neuen Räume eingezogen. Ende dieses Jahres steht der große Umzug der Geschäftsstelle Syke in das neue Gebäude an der Bundesstraße 6 an. Dort sind moderne Arbeitsplätze für alte und neue Mitarbeiter entstanden.