Gemeinsam mit Physiotherapeutin Yvonne Mronga kümmert sich Elias Emme in seiner Praxis mit modernen Behandlungsmethoden um das Wohlbefinden seiner Patienten. (Christa Neckermann)

Ob in der Landwirtschaft, der Industrie oder im Privatleben: Vieles erledigen kleine, technische Helferlein. So muss die Wäsche nicht mehr mühselig im großen Waschbottich geschrubbt und dann durch die Mangel gedreht werden – das übernimmt eine Waschmaschine. „Das ist sicherlich wunderbar. Es hat

allerdings einen großen Nachteil“, sagt der Physiotherapeut Elias Emme: „Der Mensch bewegt sich nicht mehr so viel wie noch vor einigen Jahrzehnten.“

Emme, der seit Mai seine Praxis in der Beckstraße 36 in Osterholz- Scharmbeck hat, weiß, wovon er spricht. Seine Ausbildung hat er 2010 abgeschlossen und im Anschluss sechs Jahre praktische

Erfahrung im Kreiskrankenhaus Osterholz gesammelt. Weitere zweieinhalb Jahre war er in der Sportmedizin und Physiotherapie in Münster tätig. Dort betreute er Leistungssportler in der Vorbereitung und half ihnen bei Wettkämpfen. In Trainingslagern und durch die Physiotherapeuten des Deutschen Leichtathletik-Verbands lernte Emme viel über die Ansprüche von Leistungssportlern.

Dies kommt nun den Patienten zugute. „Im Fokus meiner Arbeit steht stets die Aktivierung. Ohne das Zutun des Patienten kann keine Verbesserung stattfinden“,

erläutert der Fachmann. „In der Physiotherapie müssen Behandler und Patient eng zusammenarbeiten. Das bedeutet auch, dass der Patient Übungen konsequent durchführt“.

Seinen Patienten verschafft Emme Linderung durch Krankengymnastik, manuelle Therapien und Lymphdrainage. Zudem setzt er Kälte- und Wärmebehandlungen ein. Diese Anwendungen stehen sowohl Kassenpatienten als auch Selbstzahlern zur Verfügung.

Sanfte Muskelaktivierung

In der Sportphysiotherapie geht es Emme zum einen um ein medizinisch vernünftiges Training zur Leistungssteigerung, ohne den Körper zu überlasten. Andererseits macht er Sportler nach Verletzungen wieder fit für Wettbewerbe. Dafür erarbeitet Emme mit ihnen einen gesundheitsbezogenen Trainingsplan oder stellt ein persönliches, intensives therapeutisches Training (PITT) zusammen, das der jeweiligen Sportart und dem gewünschten Trainingsziel angepasst ist. Interessant für Sportler sei der Aspekt der Rückkehr nach einer Verletzung. „Gemeinsam mit dem Patienten loten wir aus, wohin sein sportlicher Weg nach der Genesung führen wird. Die entsprechenden Muskelgruppen und Gelenke werden sanft aktiviert und für die sportlichen Mehrleistungen vorbereitet“, erläutert Emme.

Seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Sportphysiotherapie prädestinieren den Physiotherapeuten für die sportartspezifische Betreuung. Solche Behandlungen bieten sich besonders für Sportler an, aber auch andere Patienten können die weitreichende Erfahrung Emmes in Anspruch nehmen.

Hilfe durch Bewegung

Neben seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten absolvierte er eine Fortbildung zum Sektoralen Heilpraktiker für Physiotherapie. Dadurch bietet Emme Behandlungsmethoden an, die über sein ursprüngliches Gebiet hinausgehen. Seinen Patienten hilft er etwa mit der Akupunkt-Massage nach Penzel. „Diese Methode lehnt sich an die Traditionelle Chinesische Medizin an“, erläutert Emme. Diese Lehre geht davon aus, dass bei Erkrankungen Störungen im Energiefluss des Körpers vorliegen, die durch eine gezielte Akupunkt-

Massagen gelindert oder geheilt werden können. Die Therapie nimmt dabei über die Energiebahnen Einfluss auf den gesamten Körper. „Nicht nur Schulter- und Rückenschmerzen können durch die Aktivierung des Energieflusses positiv beeinflusst werden, auch andere Gelenke und Muskelgruppen profitieren“, erläutert Emme. „Der wichtigste Aspekt ist jedoch, dem Patienten zu vermitteln, dass er selbst die Veränderung schaffen muss.“

„Viele alltägliche Beschwerden können durch moderate Bewegung gelindert oder sogar aufgehoben werden“, weiß der Physiotherapeut. Selbst bei erhöhtem Blutdruck

seien Spaziergänge im flotten Tempo oft hilfreicher als die Einnahme von Tabletten allein. Emme rät, vorbeugend Sport zu treiben. „Dabei meine ich keinesfalls Leistungssport oder den regelmäßigen Besuch im Sportstudio, sondern vielmehr Spaziergänge, Radtouren und Schwimmen. Damit wird der Körper in Form gehalten und die Muskeln können das Knochengerüst problemlos halten.“

Der Physiotherapeut Elias Emme ist in seiner Praxis in der Beckstraße 36 in

Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/9 64 90 49 oder per E-Mail an termin@elias-emme.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.elias-emme.de.