Twitter will seinen Nutzern eine "menschlichere Erfahrung" bieten und führt testweise Sprachnachrichten ein. (Twitter)

Twitter führt auf dem iPhone testweise eine Sprachfunktion ein. Künftig können Nutzer Audio-Nachrichten posten, die maximal 140 Sekunden lang sein dürfen. Überschreitet eine Aufnahme diese Länge, wird ein Thread erstellt und der Beitrag in mehrere Tweets aufgeteilt. Dazu wird es in der iOS-App einen neuen Button mit einer Wellenlänge geben, der für die Aufnahme gedrückt werden muss. Die Audio-Nachrichten erscheinen in der Timeline wie normale Tweets mit einem vergrößerten Profilbild, das gedrückt wird. Spielen Nutzer eine Sprachnachricht ab, können Twitter oder auch andere Apps weiterhin benutzt werden, die Aufnahme wird im Hintergrund abgespielt.

Wie Twitter in einem Blog-Beitrag mitteilt, ist die neue Funktion für ausgewählte Nutzer schon jetzt verfügbar, in „den kommenden Wochen“ sollen das Update alle iOS-Nutzer erhalten. Anhören, teilen und „liken“ können auch Android-Nutzer. Twitter selbst erhofft sich durch Sprach-Tweets eine „menschlichere Erfahrung“. Viel könne durch Text untergehen oder „uninterpretiert“ bleiben. Nutzer sollen ihre Perspektive „schnell und einfach mit der Stimme“ teilen.