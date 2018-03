Berlin

Merkel bindet Spahn ein

dpa

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel will die Riege der CDU-Minister in ihrem Kabinett deutlich verjüngen – und kommt damit ihren Kritikern weit entgegen. Ihren konservativen Kontrahenten Jens Spahn (37) will Merkel als Gesundheitsminister in die Kabinettsdisziplin einbinden.