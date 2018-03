Mahnendes Beispiel Helmut Kohl. Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel bereitet offenbar einen geordneten Abgang vor. Nach wochenlangem Murren in der CDU bekam Merkel auf dem Parteitag in Berlin dann doch alles, was sie wollte. (Fabrizio Bensch, REUTERS)

Fast 99 Prozent sind dann ein Rekordergebnis – es gibt nur neun Nein-Stimmen. Und jeder im Saal weiß: Hier redet die ungekrönte Kronprinzessin von Parteichefin Angela Merkel.

Eine breite inhaltliche Erneuerung der Partei kündigt AKK, wie sie intern genannt wird, an – und streichelt dann die nach der Schmach bei der Bundestagswahl verletzte Seele der Christdemokraten. Sie wolle die CDU als Volkspartei wieder stärker machen, ruft sie. Und wie als Appell an Jens Spahn, Merkel-Kritiker, Hoffnungsträger der Konservativen und designierter Gesundheitsminister, betont Kramp-Karrenbauer, sie wolle alle Flügel der Partei in die anstehende Programmdebatte integrieren.

Als das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben wird, fällt fast die ganze Parteispitze AKK um den Hals. Merkel gratuliert zuerst. Ihr dürfte die große Rückendeckung für die neue Parteimanagerin gefallen, schließlich war Kramp-Karrenbauer Merkels Überraschungskandidatin für das Amt. Nur Spahn fehlt im Chor der Gratulanten – er ist da gerade nicht auf dem Podium.

Die Kanzlerin kann nach dem Parteitag zumindest vorläufig aufatmen – die Reflexe ihrer Partei haben funktioniert. Nach stundenlanger kontroverser Debatte stellen sich die knapp 1000 Delegierten doch sehr klar auf die Seite Merkels und den von ihr ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der SPD – bei nur 27 Nein-Stimmen. Auch wenn es wochenlang Murren gab, weil Merkel der SPD das wichtige Finanzministerium opfern musste: Ein derart zerstrittenes Bild wie die Sozialdemokraten will die CDU dann doch nicht abgeben.

Fünf Monate nach der Bundestagswahl steht Deutschland immer noch ohne stabile Regierung da. Am Wochenende könnte die Regierungsbildung am Nein der SPD-Mitglieder zum mühevoll ausgehandelten Abkommen mit CDU und CSU sogar noch platzen. Das größte und wirtschaftlich stärkste Land Europas wäre dann wohl tatsächlich in der Krise. Kein Wunder, dass die CDU offene Attacken gegen die SPD vermeidet.

Sehr eindringlich appelliert Merkel an das Verantwortungsbewusstsein ihrer Partei. „Keiner sollte sich etwas vormachen, welches Bild in den vergangenen Wochen Politik abgegeben hat“, ruft sie in den Saal. „Welcher Stil, welche Taktierereien, welches selbstbezogenes Herummosern so manche Debatte gekennzeichnet hat – das alles war und ist wirklich kein Ruhmesblatt für die Politik.“ Politische Verantwortung sei kein Spiel, sondern gehe weit über die Grenzen der eigenen Partei hinaus. Dabei hat Merkel den Koalitionsvertrag in ihrer einstündigen Rede ziemlich routiniert abgearbeitet. Sie lobt die Verbesserungen für Familien und Kinder, in der Pflege und all die anderen Wohltaten im Abkommen mit SPD und CSU. So richtig springt der Funke meist nicht über. Der Beifall kommt verlässlich, bleibt aber lau.

Rhythmischen Applaus gibt es immer dann, wenn die Kanzlerin die Verdienste jener Minister würdigt, die ihrer Regierungsbildung zum Opfer gefallen sind. Als sie dem scheidenden Gesundheitsminister Hermann Gröhe bescheinigt, er habe mit großer Energie das Gesundheitssystem verbessert, wollen die Delegierten fast nicht mehr aufhören zu klatschen. Auch Thomas de Maizière bekommt weit mehr als höflichen Applaus.

Während die Delegierten der Vorsitzenden nach ihrer Rede viereinhalb Minuten lang stehend Applaus spenden, sendet Merkel dann doch noch ein wichtiges Signal an Spahn und in die Partei. Sie geht auf den Münsterländer zu, schüttelt ihm als einzigem auf dem Podium die Hand und macht Scherze. Bei den Delegierten dürfte die Geste als öffentliches Angebot für gute Zusammenarbeit ankommen sein. „Der programmatische Aufbruch innerhalb der CDU spiegelt sich nicht nur in der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin, sondern auch in der von Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgestellten Ministerliste wider“, kommentiert der Landesvorsitzende der Bremer CDU, Jörg Kastendiek. „Die Hälfte der Posten sind mit Frauen besetzt. Eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Politikern.“ Die Bremer CDU war mit den fünf Delegierten Thomas vom Bruch, Elisabeth Motschmann, Maximilian Neumeyer, Wedige von der Schulenburg und Kastendiek vertreten.